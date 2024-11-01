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Вибори у Молдові: Макрон звернувся до жителів країни

Євген Козярін
1 листопада, 2024 п'ятниця
23:31
Світ Еммануель Макрон

Перед другим туром президентських виборів у Молдові президент Франції Емманюель Макрон побажав виборцям обрати європейський шлях

Зміст

Про це він написав у X.

"У цей вирішальний момент для Молдови, а разом з нею і для нашої Європи, я хочу надіслати молдовському народу послання мужності і надії. Шлях Європи - це шлях свободи і демократії, основ спільного майбутнього. Разом ми сильніші", - зазначив Макрон.

Молдову та Францію об’єднує договір про співпрацю у сфері безпеки та оборони. Франція також є співголовою міжнародної платформи з підтримки Молдови.

  • Нагадаємо, 20 жовтня у Молдові відбувся загальнонаціональний референдум щодо вступу в ЄС та президентські вибори. До другого туру виборів виходять чинна президентка Мая Санду і колишній генпрокурор Олександр Стояногло, а на референдумі перемогли прихильники вступу до ЄС.
  • Макрон після першого туру виборів президента та референдуму в Молдові привітав бажання молдован приєднатись до ЄС і запевнив у підтримці європейського вектора.


 

Теги:
Новини
ЄС
Франція
Молдова
Емманюель Макрон
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