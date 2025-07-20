Від акордеонів до пива: Північна Корея активізує експорт до Росії, - FT

Про це повідомляє Financial Times.

В останні місяці північнокорейські рибальські судна почали активно з’являтися у водах поблизу далекосхідного узбережжя Росії.

Ці події, за даними Financial Times, свідчать про новий етап поглиблення відносин між двома державами, які тривалий час утримувалися в межах здебільшого військово-політичного партнерства. Тепер співпраця виходить на ширший рівень, охоплюючи економіку, торгівлю та інфраструктурні ініціативи.

Як зазначив аналітик з питань Північної Кореї Андрій Ланков з Університету Кукмін у Сеулі, раніше Москва і Пхеньян намагалися не афішувати масштаби свого військового співробітництва. Проте нині, на його думку, обидві сторони прагнуть демонструвати світові стратегічний характер свого партнерства та його довгострокову перспективу.

Сучасна північнокорейська економіка значною мірою базується на традиційних галузях: видобутку вугілля, виробництві цементу та промислової пластмаси. Водночас режим у Пхеньяні забезпечує своє виживання завдяки імпорту харчових продуктів, пального та добрив з Китаю, який залишається головним зовнішньоекономічним партнером КНДР.

Однак у новітній історії країна також знайшла додаткове джерело надходжень — сотні мільйонів доларів США, здобуті через масштабні хакерські атаки на криптовалютні сервіси та гаманці, що засвідчило її кіберпотенціал у глобальному вимірі.

На думку Пітера Ворда, експерта аналітичного центру Інституту Седжонга у Південній Кореї, російський політичний і фінансовий патронаж може мати для Північної Кореї "справді трансформаційний" характер. Особливо в контексті підтримки сільськогосподарської та гірничодобувної інфраструктури.

Ворд вважає, що навіть обмежені російські інвестиції в сільські райони Північної Кореї можуть мати відчутний ефект для життя мільйонів її громадян, які потерпають від дефіциту базових ресурсів.