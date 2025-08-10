Від початку року до Британії на шлюпках прибуло 26 тисяч нелегалів: обурені корінні жителі вийшли на демонстрації
Антиімміграційні активісти та контрпротестні групи вийшли на вулиці Британії, оскільки в країні посилюється невдоволення через проблему нелегальних іммігрантів
Цими вихідними (9-10 серпня) протести відбуваються у 14 місцях, передусім там, де надається житло новоприбулим нелегалам. Найбільші акції мали місце у Лондоні, Ессексі, Бірмінгемі, Лідсі та Норвічі, передає британський телеканал GB News.
На противагу обуреним напливом іммігрантів виходять ліві та учасники руху за державне визнання Палестини.
"Організовані демонстрації зазвичай збирають кілька сотень людей одночасно, але іноді тисячі", - зазначає GB News.
Людський потік на шлюпках
Як наголошує телеканал, від початку року до Британії прибуло вже понад 26 000 іммігрантів на невеликих човнах. Зокрема, лише 9 серпня Ла-Манш перетнули на шлюпках загалом 435 іммігрантів. Перебування на таких плавзасобах становить загрозу життю, тож нелегалів зазвичай приймають на борт прикордонники й потім висаджують у прибережних містах, де ними усіляко опікуються органи влади та громадські організації.
За даними GB News, загальна кількість прибулих за рік наразі становить 26 274 особи. Для порівняння, у 2024 році на початку серпня момент прибуло 17 638 осіб.
Йдеться передусім про вихідців з Африки та Азії.
