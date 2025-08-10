Від початку року до Британії на шлюпках прибуло 26 тисяч нелегалів: обурені корінні жителі вийшли на демонстрації

Цими вихідними (9-10 серпня) протести відбуваються у 14 місцях, передусім там, де надається житло новоприбулим нелегалам. Найбільші акції мали місце у Лондоні, Ессексі, Бірмінгемі, Лідсі та Норвічі, передає британський телеканал GB News.

На противагу обуреним напливом іммігрантів виходять ліві та учасники руху за державне визнання Палестини.

Читайте також: Трамп під час візиту до Шотландії заявив, що імміграція "вбиває Європу"

"Організовані демонстрації зазвичай збирають кілька сотень людей одночасно, але іноді тисячі", - зазначає GB News.

Людський потік на шлюпках

Як наголошує телеканал, від початку року до Британії прибуло вже понад 26 000 іммігрантів на невеликих човнах. Зокрема, лише 9 серпня Ла-Манш перетнули на шлюпках загалом 435 іммігрантів. Перебування на таких плавзасобах становить загрозу життю, тож нелегалів зазвичай приймають на борт прикордонники й потім висаджують у прибережних містах, де ними усіляко опікуються органи влади та громадські організації.

Читайте також: У 80 містах Польщі праві влаштували акцію "Стоп імміграція". У Варшаві ліві вийшли на мітинг "Стоп фашизм"

За даними GB News, загальна кількість прибулих за рік наразі становить 26 274 особи. Для порівняння, у 2024 році на початку серпня момент прибуло 17 638 осіб.

Йдеться передусім про вихідців з Африки та Азії.