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Головна Світ Відносини Києва та Лондона погіршилися після зміни британського уряду, - The Guardian

Відносини Києва та Лондона погіршилися після зміни британського уряду, - The Guardian

Дар'я Куркіна
8 листопада, 2024 п'ятниця
23:00
Світ Кір Стармер і Володимир Зеленський

Українські чиновники вважають, що відносини Києва та Лондона погіршилися після того, як в липні до влади Британії прийшов уряд лейбористів. Посадовці висловили розчарування стосовно далекобійних можливостей України

Зміст

Про це пише The Guardian із посиланням на українських чиновників.

Розчарування викликано результатом "дискусій" українського президента Володимира Зеленського з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Київ представив Лондону План перемоги, однак він не викликав "великої реакції”, за словами українського чиновника.

Співрозмовники видання припустили, що очільник британського уряду не прагне приймати стратегічні рішення без схвалення США попри його запевнення, що Лондон діятиме самостійно.

"Стармер не дає нам далекобійну зброю. Ситуація не така, як за часів прем'єрства Ріші Сунака. Відносини погіршилися", - розповів український посадовець.

Також у матеріалі йдеться, що Зеленський закликав Британію дозволити ЗСУ використовувати далекобійну зброю для ударів по військових цілях у РФ на зустрічі зі Стармером на саміті Європейської політичної спільноти 7 листопада. Проте, як зазначають джерела, це не спричинило "прогрес у ракетному питанні".

"З серпня ми обговорюємо можливий візит Стармера. Різні дати пропонувалися. Стармер кілька разів відкладав візит. Немає сенсу в тому, щоб він приїжджав як турист. На даний момент він не бажає приймати необхідні рішення", - зазначив співрозмовник The Guardian.

  • 7 жовтня Велика Британія виділила Україні 3,5 млрд фунтів стерлінгів (майже $4,5 млрд) на закупівлю військового обладнання від британських виробників.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
допомога Україні
Велика Британiя
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