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Вимагає $10 млрд: Трамп позвався на канал CBS через інтерв'ю Гарріс

Катерина Ганжа
1 листопада, 2024 п'ятниця
06:24
Світ Дональд Трамп

Кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп подав до суду на телеканал CBS через інтерв’ю його суперниці від Демократичної партії Камали Гарріс, яке вийшло в ефір програми новин "60 хвилин" на початку жовтня. Як стверджується у судовому позові, воно вводило в оману

Зміст

Про це пише Reuters.

Зазначається, що у скарзі, поданій до федерального суду Північного округу Техасу, стверджується, що телеканал показав дві різні відповіді Гарріс на запитання про війну між Ізраїлем і визнаним США терористичним угрупованням "Хамас" у Газі.

Версія, яка вийшла в ефір під час програми "60 хвилин" 6 жовтня, не включала те, що в позові називається "словесним салатом" – відповідь Гарріс про вплив адміністрації Байдена на ведення Ізраїлем війни.

"Неодноразові претензії колишнього президента Трампа проти "60 хвилин" є неправдивими. Позов, який Трамп подав сьогодні проти CBS, абсолютно безпідставний, і ми будемо рішуче захищатися проти нього", - заявив представник CBS News.  

Позов вимагає суду присяжних і відшкодування збитків на суму близько 10 мільярдів доларів. У ньому стверджується про порушення техаського закону, що забороняє оманливі дії у веденні бізнесу, додають у Reuters.

Повідомляється, що Трамп неодноразово атакував телеканал під час передвиборчого судового процесу щодо цього епізоду і погрожував відкликати ліцензію на мовлення CBS у разі свого обрання. Також CBS заявив, що Трамп відмовився від запланованого інтерв’ю для "60 хвилин".

  • Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що ЄС заплатить "велику ціну" за недостатню закупівлю американського експорту, якщо він переможе на виборах. 
Теги:
Новини
Дональд Трамп
вибори у США
Камала Гарріс
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