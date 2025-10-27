Віткофф отримав запрошення відвідати Україну, - Сибіга

Про це він сказав на пресконференції у Києві, повідомляє Укрінформ.

"Українська сторона запросила американських високопосадовців відвідати Україну. Таке запрошення отримав і Віткофф. Ми завжди раді вітати в Україні наших американських друзів.", - сказав очільник МЗС.

За його словами, американським союзникам не потрібно додаткового запрошення відвідати Україну, оскільки воно завжди залишається відкритим.