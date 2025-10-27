Віткофф отримав запрошення відвідати Україну, - Сибіга
У понеділок, 27 жовтня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що українська сторона запросила спецпредставника президента США Стіва Віткоффа відвідати Україну
Про це він сказав на пресконференції у Києві, повідомляє Укрінформ.
"Українська сторона запросила американських високопосадовців відвідати Україну. Таке запрошення отримав і Віткофф. Ми завжди раді вітати в Україні наших американських друзів.", - сказав очільник МЗС.
За його словами, американським союзникам не потрібно додаткового запрошення відвідати Україну, оскільки воно завжди залишається відкритим.
- 18 жовтня Washington Post повідомила, що представник Дональда Трампа Стів Віткофф тиснув на українських посадовців під час їхнього недавнього візиту до США.
