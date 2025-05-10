Віткофф: США можуть вийти з ядерних перемовин з Іраном, якщо не буде прогресу

Про це він сказав в інтерв'ю Breitbart News.

"Ми не думали, що переговори минулого тижня будуть продуктивними, тому що нам потрібно було досягти певних домовленостей з ними. Сподіваємося, цієї неділі вони будуть продуктивними. Сподіваюся, це означає, що вони продовжать ці переговори", – зазначив Віткофф.

Він також наголосив, що якщо переговори не матимуть прогресу, США доведеться "піти іншим шляхом".

За словами Віткоффа, програми збагачення не має існувати в Ірані – це "червона лінія американської сторони". США повідомили Ірану про свою позицію, а Тегеран заявив, що їм не потрібна ядерна бомба.

"З метою цього обговорення ми збираємось повірити їм на слово, що вони справді так вважають... Це означає демонтаж, це означає відсутність озброєння, і це означає, що Натанз, Фордо та Ісфахан – це їх три збагачувальні об'єкти – повинні бути демонтовані", – наголосив Віткофф.

Що відомо про перемовини між США та Іраном

Американська та іранська делегації 12 квітня провели перші перемовини щодо ядерної програми Тегерана у столиці Оману Маскаті. Сторони назвали їх продуктивними та домовились зустрітися знову.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі навіть їздив до Москви напередодні другого раунду переговорів зі США щодо ядерної програми Тегерана.

Водночас Трамп, який, ймовірно, хотів швидкого укладання угоди, заявив, що вважає, що Іран навмисно відкладає ядерну угоду з Вашингтоном.

Він наголосив, що хотів би добитися відмови Ірану від ядерних амбіцій шляхом мирних переговорів, однак не виключив можливості ударів по ядерних об’єктах.

Натомість Арагчі заявив, що Тегеран готовий до другого раунду переговорів з адміністрацією Трампа й подальшого укладання угоди щодо ядерної програми, якщо Вашингтон не буде висувати нереалістичних вимог.

19 квітня в Римі відбувся другий раунд непрямих перемовин. Арагчі заявив, що за його підсумками Іран і США домовилися доручити експертам розпочати розробку проєкту потенційної ядерної угоди.

Російський диктатор Володимир Путін 22 квітня в Москві зустрівся з лідером Оману султаном Хайтемом бен Таріком аль Саїдом, щоб обговорити ядерні переговори між США та Іраном, в яких Оман виступає посередником.

26 квітня у столиці Оману Маскаті відбувся черговий раунд непрямих переговорів між представниками Сполучених Штатів та Ірану. Сторони домовились зустрітись знову наступного тижня. А вже 1 травня перемовини відклали з логістичних причин



