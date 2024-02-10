Війна з Путіним у Європі може початися за 5-8 років, - генерал Бреєр
Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Карстен Бреєр вважає, що президент РФ Володимир Путін не обмежиться війною в Україні: він заявив, що країнам Європи треба бути готовими до війни через 5-8 років
Про це Бреєр заявив у інтерв'ю виданню Welt am Sonntag, передає DW.
Він зазначив, що вперше після закінчення холодної війни Євросоюз зіткнувся із загрозою можливої війни ззовні, маючи на увазі, що війна Росії проти України може розширитись на інші країни.
"Я розпізнаю цей намір Путіна з того, що він пише і говорить, а також з його дій в Україні", - пояснив Бреєр.
Німецький генерал вказав, що "ми бачимо, що Росія за рішенням Держдуми перейшла на військову економіку". Він навів думки аналітиків, зазначивши, що з урахуванням потенційної загрози від РФ, "це означає для нас п'ять-вісім років підготовки".
За його словами, Німеччина має бути готовою до війни через п'ять років. Йдеться як про підвищення боєздатності до рівня вимог воєнного часу, так і про зміни у менталітеті суспільства і самих німецьких військових.
- 9 лютого міністр оборони України Рустем Умєров представив новопризначеного Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на зустрічі в Києві з генеральним інспектором бундесверу Карстеном Бреєром.
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