Військовий експерт Мусієнко назвав країну, яка може бути зацікавлена в полонених вагнерівцях з Малі
Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що Франція є однією з країн, яка б хотіла отримати полонених вагнерівців з Малі
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Зʼявилась інформація про те, що полонених вагнерівців з Малі хочуть передати Україні. Це хороша новина. Втім, я побоююсь, що у повстанців може перемогти економічний та прагматичний інтерес. Тобто цих полонених може викупити Росія, але, знову ж таки, за такого сценарію ризики для повстанців дуже великі", - пояснив Мусієнко.
За словами експерта, є чимало країн, які можуть бути зацікавлені отримати полонених вагнерівців з Малі.
"Якщо росіяни добре заплатять повстанцям за полонених вагнерівців, то їх можуть відпустити. Україна могла б платити більше, якщо ці полонені вагнерівці дійсно для нас цінні. Ці вагнерівці цінні для багатьох країн. Зокрема, для Франції. Я гадаю, що французам досі болить через те, що вони втратили Малі після того, як їх попросили піти. Тому, гадаю, що в цьому питанні ключовими будуть не інтереси тих, хто проти росіян, а лише хто більше заплатить", - додав він.
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