Військовий експерт проаналізував, куди РФ переміщує військову техніку з Тартуса

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі головною інтригою є те, куди саме Росія перевозить свою військову техніку з порту Тартус. Два угруповання нарешті завантажилися і вийшли з Тартуса. Найбільше цікаво, куди вони рушать зараз. Чи додому, розвантажитися в Калінінградській області, чи залишаться десь у Середземному морі?"- зауважив Лакійчук.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія XXI нагадав, що після того, як росіяни почали тікати з Тартуса, турки затримали в Чорноморських протоках цивільне судно, завантажене російською зброєю. Тобто росіянам не вдасться швидко пройти через Чорне море. І тут виникає питання: чи намагатиметься РФ закріпитися в Середземному морі, чи вся ця зброя буде спрямована на війну з Україною?

"Якщо на війну з Україною - це повернення через Балтику, але Калінінград відрізаний. Що стосується Середземного моря, то розглядаємо лише один варіант - це порти в лівійському місті Тобрук або в Бенгазі. У Лівії росіяни вже мають досвід базування. Інша справа, що в Лівії зараз відбувається громадянська війна, і росіяни підтримують невизнаний уряд. І ці два порти перебувають у сфері впливу командування лівійських сепаратистів", - пояснив Лакійчук.

Довідка. У 2019 році Росія підписала договір на оренду морського порту Тартус терміном на 49 років. Цей порт планувалося використовувати як логістичний центр для торгівлі, транспортування ресурсів і військових операцій. Тартус був єдиною російською військово-морською базою в Середземному морі.