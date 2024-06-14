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Візит Путіна до КНДР: Південна Корея та США провели екстрені перемовини

14 червня, 2024 п'ятниця
08:43
Світ Кім Чен Ин та Путін

Високопосадовці Південної Кореї та Сполучених Штатів провели екстрену телефонну розмову через можливий майбутній візит російського диктатора Володимира Путіна до Північної Кореї

Зміст

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерство закордонних справ Сеула.

Заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Кім Хонг Кюн під час телефонної розмови із заступником держсекретаря США Куртом Кемпбеллом заявив, що візит Путіна не повинен призвести до поглиблення військової співпраці між Пхеньяном і Москвою в порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.

Повторюючи занепокоєння Кіма, Кемпбелл пообіцяв продовжувати співпрацю для подолання потенційної регіональної нестабільності та викликів, спричинених поїздкою.

"Уважно стежачи за відповідними подіями, обидві сторони погодилися рішуче відповісти шляхом тісної співпраці на провокації Північної Кореї проти Південної Кореї та дії, які посилюють напруженість у регіоні", — йдеться в заяві міністерства.

У середу високопоставлений чиновник офісу президента Сеула заявив, що Путін, як очікується, відвідає Північну Корею "найближчими днями". Російська газета "Ведомости" повідомила, що найближчими тижнями Путін відвідає Північну Корею та В’єтнам.

Виступаючи в аналітичному центрі Stimson Center у Вашингтоні, Кемпбелл сказав, що Сполучені Штати дуже добре розуміють те, що Північна Корея надала Росії, що, за його словами, мало "суттєвий вплив на поле бою".

За його словами, менш зрозумілим є те, що Росія надала Північній Кореї.

"Тверда валюта? Це енергія? Це можливості, які дозволяють їм розвивати свою ядерну чи ракетну продукцію? Ми не знаємо. Але ми стурбовані цим і уважно спостерігаємо", — сказав він.

  • Раніше стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін найближчим часом планує здійснити робочий візит до Північної Кореї, а згодом навідатися до В’єтнаму.
Теги:
Росія
КНДР
Володимир Путін
Південна Корея
США
Військові новини
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