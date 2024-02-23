"Вони не мають самостійних рішень": дипломат Чалий прокоментував підготовку до "з'їзду" в окупованому РФ Придністров'ї

Про це вів сказав у вечірньому етері Еспресо.

"Там не про зброю, не про кількість техніки чи особового складу йдеться і вони, ті, хто там знаходяться, не зможуть протидіяти у військовому плані. При будь-якій залученості дестабілізація дуже погана історія, хоча вона дійсно може призвести до того, що війна перетвориться вже не у війну, оборону однієї країни - України, може бути втягнута й Молдова, а далі побачимо. Тобто підняти таким чином ставки, показати ескалацію і ще більше погрожувати Путін може і кремль може це зробити", - розповів дипломат.

За його словами, в розвитку такої ситуації, яку РФ вже випробувана з невизнаним Придністров'ям, нічого доброго.

"На такого типу з'їздах нічого доброго немає, тим більше в міжнародному правовому статусі - це окупована територія Молдови. Ті люди, знаєте чому це все затіяли? Вони хочуть отримати покращення у своїх економічних питаннях, бо Молдова мала гірші, це парадоксально, умови, ніж Придністров'я, вони зараз прирівняли й ці обурилися, як же так ми менше будемо заробляти свої корупційні гроші. Вони хочуть налякати, що Путін прийде, якщо ви зараз не відрахуєте наш корупційний прибуток. Але чим це закінчиться з боку кремля, я не знаю, кремль може цим скористатись", - наголосив експосол України у США.

Чалий пояснив, що цими подіями в самопроголошеній Придністровській молдавській республіці керує саме Росія: "Вони не мають самостійних рішень. Що це значить в практичному плані? Нас наше Головне управління розвідки інформаційно заспокоїло, але, сподіваюсь, на землі, як кажуть, ведеться відповідна підготовка й маємо бути уважними, власне ми в стані війни".