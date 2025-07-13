Вперше з 2007 року: в Аризоні людина померла від легеневої чуми
У північній Аризоні зафіксовано першу з 2007 року смерть від легеневої чуми — рідкісного, але смертельно небезпечного захворювання, що передається від гризунів
Про це пише Associated Press.
Представники влади округу Коконіно, до якого належить місто Флагстафф, підтвердили інформацію про смерть. Інформацію про його вік, стать чи обставини зараження не розголошують.
За даними федеральних органів охорони здоров'я, у Сполучених Штатах щорічно реєструється в середньому лише сім випадків, більшість з яких припадає на західні штати країни.
У Центрі контролю та профілактики захворювань уточнили, більшість випадків захворювання трапляються в сільських районах північної частини штату Нью-Мексико, північної Арізони, південної частини Колорадо, Каліфорнії, південної частини Орегону та на крайньому заході Невади.
Існує три основні форми чуми: бубонна, септична та легенева. Найбільш поширеною є бубонна, яка викликає запалення лімфатичних вузлів. Легенева форма, яку виявили в Аризоні, є найнебезпечнішою — вона легко передається повітряно-крапельним шляхом та має високу смертність.
Бактерії передаються через укуси заражених бліх, які можуть поширювати їх між гризунами, домашніми тваринами та людьми. Люди також можуть заразитися чумою через контакт із зараженими біологічними рідинами.
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