Всі попередні стосунки між Москвою і Баку поставлені під загрозу, - російський опозиціонер Морозов
Не зовсім зрозуміло, чому Кремль дійшов до ситуації такого конфлікту з Азербайджаном. Він не врегулюється зараз чи найближчим часом
Про це заявив російський опозиціонер, політичний аналітик, який перебуває у Празі, Олександр Морозов в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.
"Не зовсім зрозуміла історія цього конфлікту, чесно кажучи, тому що він набув дуже серйозного характеру. Алієв раніше не відповідав так різко Кремлю", - сказав він.
На думку Морозова, не зовсім зрозуміло, чому Кремль дійшов до ситуації такого конфлікту з Азербайджаном.
"Адже, треба нагадати, що ще в лютому 2022 року, за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення, був підписаний договір про союзництво між Росією та Азербайджаном. Не вдаючись до подробиць, можна сказати, що це конфлікт, який не врегулюється зараз чи найближчим часом", - зазначив аналітик.
Експерт додав, що очевидно, що він має якісь серйозні причини.
"Позиції азербайджанської діаспори сильно зачепило - настільки сильно, що всі попередні стосунки між Москвою і Баку поставлені під загрозу. І треба сказати, що Путін тут поки що нічого не робить, а ФСБ і силові структури гуляють як хочуть щодо азербайджанців. Це все в Баку бачать і сприймають як неприйнятне. Плюс цей конфлікт завдає удару по всій концепції руху Кремля через Азербайджан на Іран, тобто створенню транспортних коридорів. Побачимо, як буде за 4-5 місяців", - підсумував він.
- 19 липня стало відомо, що президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна готує позов до міжнародного суду проти Росії у зв’язку з катастрофою літака Embraer E190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL), що 25 грудня 2024 року рейсом 8243 слідував із Баку до Грозного.
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