Всі попередні стосунки між Москвою і Баку поставлені під загрозу, - російський опозиціонер Морозов

Про це заявив російський опозиціонер, політичний аналітик, який перебуває у Празі, Олександр Морозов в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"Не зовсім зрозуміла історія цього конфлікту, чесно кажучи, тому що він набув дуже серйозного характеру. Алієв раніше не відповідав так різко Кремлю", - сказав він.

На думку Морозова, не зовсім зрозуміло, чому Кремль дійшов до ситуації такого конфлікту з Азербайджаном.

"Адже, треба нагадати, що ще в лютому 2022 року, за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення, був підписаний договір про союзництво між Росією та Азербайджаном. Не вдаючись до подробиць, можна сказати, що це конфлікт, який не врегулюється зараз чи найближчим часом", - зазначив аналітик.

Експерт додав, що очевидно, що він має якісь серйозні причини.

"Позиції азербайджанської діаспори сильно зачепило - настільки сильно, що всі попередні стосунки між Москвою і Баку поставлені під загрозу. І треба сказати, що Путін тут поки що нічого не робить, а ФСБ і силові структури гуляють як хочуть щодо азербайджанців. Це все в Баку бачать і сприймають як неприйнятне. Плюс цей конфлікт завдає удару по всій концепції руху Кремля через Азербайджан на Іран, тобто створенню транспортних коридорів. Побачимо, як буде за 4-5 місяців", - підсумував він.