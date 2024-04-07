Вучич обіцяє літаюче таксі в Белграді

Про це він заявив в етері сербського телеканалу InformerTV.

За словами Вучича, це може статися у 2027 році, якщо "тим часом не виникне серйозних проблем з безпекою".

"У нас на Expo буде літаюче таксі, щоб показати, як воно виглядає", - сказав він та додав, що наразі країна працює над цим з двома компаніями - французькою та, ймовірно, з австрійською.