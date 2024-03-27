"На Сербію чекають важкі дні": Вучич анонсував новини, які загрожують національним інтересам країни

Про це він написав в Instagram.

"На Сербію чекають важкі дні. Зараз важко сказати, які новини ми отримали за останні 48 годин… Вони безпосередньо загрожують життєво важливим національним інтересам як Сербії, так і Республіки Сербської", - йдеться в пості.

Він запевнив, що найближчими днями ознайомить народ Сербії з усіма проблемами, "які чекають на нього попереду", додавши, що буде "складно", але країна боротиметься та переможе.