"На Сербію чекають важкі дні": Вучич анонсував новини, які загрожують національним інтересам країни
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що має новини, які безпосередньо загрожують життєво важливим національним інтересам його країни
Про це він написав в Instagram.
"На Сербію чекають важкі дні. Зараз важко сказати, які новини ми отримали за останні 48 годин… Вони безпосередньо загрожують життєво важливим національним інтересам як Сербії, так і Республіки Сербської", - йдеться в пості.
Він запевнив, що найближчими днями ознайомить народ Сербії з усіма проблемами, "які чекають на нього попереду", додавши, що буде "складно", але країна боротиметься та переможе.
- У п'ятницю, 22 березня, Александар Вучич заявив, що Сербія розгляне можливість виходу з Ради Європи у разі прийняття Косово до складу організації.
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