Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Вучич заявив, що Сербія вийде з Ради Європи у разі приєднання Косово

Вучич заявив, що Сербія вийде з Ради Європи у разі приєднання Косово

23 березня, 2024 субота
12:42
Світ Александар Вучич

У п'ятницю, 22 березня, Александар Вучич заявив, що Сербія розгляне можливість виходу з Ради Європи у разі прийняття Косово до складу організації

Про це повідомляє Bloomberg.

Вучич заявив, що прийняття заявки Косова на вступ до організації "де-факто означатиме вигнання Сербії".

"Ми побачимо, чи залишиться Сербія, чи ні, - наголосив він. - Можливо, вони вважатимуть за краще мати Косово в Раді Європи замість Сербії".

Як державу Косово визнали більшість із 46 членів Ради Європи, але його заявка на вступ до групи є однією з тих суперечок, які Європейський Союз намагався вирішити протягом понад десятиліття, виступаючи посередником у переговорах між балканськими супротивниками.

Однак Сербія досі вважає Косово частиною своєї території та покладається на Китай і Росію, які оскаржують її суверенітет. І Сербія, і Косово прагнуть приєднатися до Європейського Союзу, але для цього їм необхідно нормалізувати відносини, щоб претендувати на потенційне членство.

Ситуація в Косово

Влада Косово 14 грудня 2022 року подала заявку на членство в Європейському Союзі. Згодом уряд Сербії надіслав запит миротворчому контингенту НАТО KFOR з проханням дозволити країні надіслати до Косова до 1000 поліціянтів і армійців. 

Наприкінці 2022 року ЄС і США висловили занепокоєння напруженою ситуацією на півночі частково визнаного Косова й закликали всіх причетних сприяти якнайшвидшій деескалації та утримуватися від провокацій. Після гарантії від США, ЄС та НАТО президент Сербії Александар Вучич закликав сербів припинити протистояння у Косово. НАТО відхилило запит Сербії.

30 травня 2023 року у Звечані, Косово, почалися зіткнення з поліцією після того, як сербські демонстранти спробували зайняти місцеву адміністрацію й перешкодити призначенню нового мера-албанця. Президент Сербії наказав привести армію країни в повну бойову готовність та наблизитися до кордону з частково визнаним Косовом.

У березні зазначалося, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив про погодження імплементаційного додатка до угоди про нормалізацію відносин між Сербією та Косовом. Однак лідери двох країн не змогли досягти домовленості щодо послаблення напруженості після місцевих косовських виборів на півночі країни, де проживає велика сербська меншина. Згодом там стався спалах насильства через місцеві вибори, які сербська більшість бойкотувала і результати яких не визнала.

24 вересня понад 30 озброєних людей напали на косовських поліцейських в селі Банська поблизу адміністративної межі Сербії та Косово. Премʼєр-міністр Косова Альбін Курті та президент Сербії Александар Вучич відреагували на інцидент.

28 жовтня лідери Італії, Німеччини та Франції зробили спільну заяву за підсумками зустрічі з президентом Сербії Александаром Вучичем і прем’єр-міністром Косова Альбіном Курті.

30 жовтня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Сербія повинна забезпечити де-факто визнання Косово, тоді як Косово має реалізувати план надання етнічним сербам певної автономії.

Теги:
політика
Рада Європи
Косово
Сербія
Читайте також:
Сумщина
22 березня, 2024 п'ятниця
Росіяни намагаються помститися Сумщині за те, що їх витіснили з області два роки тому, - Україна в ОБСЄ
Оксана Забужко
Автор Оксана Забужко
20 березня, 2024 середа
Пам'яті Нострадамуса
ІДІЛ
23 березня, 2024 субота
Західні спецслужби підтверджують відповідальність Ісламської держави до терактів у Москві, - ЗМІ
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.75
    Купівля 38.75
    Продаж 39.28
  • EUR
    Купівля 42.04
    Продаж 42.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
23 березня
13:04
Суспільство
Росія атакувала "Пункт Незламності" на Херсонщині: постраждали цивільні
12:49
Оновлено
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
ФСБ затримала підозрюваних у теракті в Підмосков'ї й каже, що ті тікали до України
12:45
війна з Росією нафта ППО безпілотник
Британська розвідка вважає, що РФ навряд чи вдасться захистити всі НПЗ від українських ударів
12:31
військові
Визнані "обмежено придатними" за новим законом служитимуть у бойових підрозділах, - нардеп Веніславський
12:30
Оновлено
дрони-камікадзе
У РФ заявили про перехоплення безпілотників над 4 областями: пошкоджені ЛЕП
12:01
OPINION
Ольга Лень
Навіщо Кремлю теракти?
12:00
відключення електроенергії
На Одещині діють графіки відключень, РФ вночі атакувала енергетику: ситуація в енергосистемі станом на 23 березня
11:53
з Торецька евакуювали родину з трьома дітьми
З трьох прифронтових сіл Сумщини примусово евакуюють дітей
11:09
Володимир Зеленський
"Найскладніше досі у Харкові": Зеленський про відновлення української енергетики після атаки РФ 22 березня
11:00
Новини компаній
PIN-UP і Forbes Ukraine запустили грантову програму для прифронтових бізнесів
10:56
Берегова охорона Китаю обстріляла з водометів філіппінський цивільний човен
Берегова охорона Китаю обстріляла з водометів філіппінський цивільний човен
10:55
Оновлено
США вдарили по підземних сховищах зброї єменських хуситів
10:55
Ексклюзив
вежа завали Антополь
"Бійці знають, що це рятує життя, а українці кожен раз думають, що це не про них", - волонтерка Корчинська закликає освоїти навички тактичної медицини
10:29
Сенат США
Сенат США ухвалив бюджет на суму $1,2 трлн і запобіг "шатдауну"
10:28
ЗНО
Абітурієнти зможуть зареєструватися на НМТ через Дію
10:05
OPINION
Сергій Фурса
Перед тим, як ненавидіти США, подумайте, де б ми були без них
09:52
Дмитро Ярош
"Офіційно заявляю: це не ми": Ярош спростував причетність українських військових до теракту у Підмосков'ї
09:50
Ілюстративне фото
Ворог вночі вдарив по Мирнограду на Донеччині: є постраждала
09:40
Огляд
Коли (не) буде краще, куди зникають боги і справа не в діагнозі – 5 книг про те, як повернути собі смак життя
09:36
Оновлено
фейк
"Данілов підтвердив причетність Києва до теракту в Підмосковʼї": черговий фейк Росії
09:29
Ексклюзив
командир роти 71-ї ОЄБр розповів про успішний штурм ворожих позицій на Запоріжжі
Напружена ситуація на Запорізькому напрямку: речник "Легіону Свободи" Денисов розповів про штурми ворога та будівництво фортифікацій
09:18
Оновлено
Атака на Харків 22 березня
Росія атакувала Україну "шахедами": у Харкові є постраждалі
09:15
Меню з підписом Ейнштейна продали на аукціоні у Британії
08:57
Оновлено
корабель рф
Росія завела усі свої кораблі в Чорному морі до пунктів базування
08:26
Білий дім: Поки Конгрес зволікає, Путін користується кожним моментом для ударів по Україні
08:19
втрати окупантів
Значні втрати армії РФ можуть призвести до зміни керівництва Кремля, - ексміністр оборони Канади
08:08
сили ППО
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 31 ворожий БПЛА
08:05
OPINION
Вадим Денисенко
Теракт у РФ з вбивством 50 людей — це Каширське шосе-2
07:44
Оновлено
втрати окупантів
Понад 1000 військових, 36 артсистем і 12 танків: Генштаб оновив втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:26
окупанти орки
Ознаки підготовки операції РФ з оточення Харкова наразі відсутні, - ISW
06:49
ООН: 2,2 мільярда людей у світі не мають доступу до чистої води
06:39
Україна Японія
Уряд Японії виділив Україні $230 млн для відновлення сільського господарства
06:24
Керівник Моссаду Давід Барнеа
Очільник Моссаду прилетів до Катару для обговорення перемир'я і звільнення заручників у Газі
05:59
Дамба ДніпроГЕС, Запоріжжя
В ISW назвали причину масштабної атаки Росії на енергосистему України
04:40
росія - китай
Австралія і Британія розкритикували Китай через політику щодо Гонконгу та Росії
04:12
війна з росією нафта безпілотник
У Самарській області РФ горить НПЗ Роснафти, - ЗМІ
03:16
Еммануель Макрон
У Кремлі пригрозили Парижу ядерним ударом: Макрон відреагував
02:48
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
У Білому домі відмовилися коментувати позицію США щодо ударів України по НПЗ у РФ
01:52
блокування кордону, Польща
Антиукраїнська партія "Конфедерація" увійшла у трійку за популярністю у Польщі, - опитування
01:24
ІДІЛ
Західні спецслужби підтверджують відповідальність Ісламської держави до терактів у Москві, - ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV