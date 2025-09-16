Вучич подякував росіянам за інформацію про "підготовку майдану" у Сербії
Президент Сербії Александар Вучич подякував Росії за інформацію від її розвідки про нібито підготовку Європейським Союзом майдану
Про це пише RTRS.
Зокрема, Вучич назвав службу зовнішньої розвідки РФ "найбільшою та найпотужнішою", коли Белград "завжди уважно стежить за тим, що вони говорять".
"Я не сумніваюся, що ті, хто організував кольорову революцію, не можуть просто здатися, забагато грошей вкладено. І тому у них буде остання спроба захопити владу силою. Ми готові до цього. Тож дякуємо нашим російським партнерам за інформацію та повідомлення, наша служба зв’яжеться з ними додатково, і ми захистимо Сербію", – сказав президент.
- Раніше угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто звинуватив Європейський Союз у спробах зовнішнього втручання в роботу урядів Будапешта, Сербії та Словаччини.
