Сіярто звинуватив ЄС у нібито спробах повалити уряди Угорщини, Словаччини та Сербії

Про це він написав у facebook.

"Брюссель остаточно перестав бути фактором світової політики, про що свідчить той факт, що на переговорах в Алясці Європі не дають слова... Сьогодні як ніколи зрозуміло, що в Центральній Європі відбуваються все більш жорсткі, дестабілізуючі, спрямовані на повалення урядів спроби зовнішнього втручання проти патріотичних урядів Словаччини, Угорщини та Сербії", – заявив Сіярто.

За його словами, відкрита підтримка населення президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, опозиції Угорщини, а також антиурядові протести в Серії є частиною "брюссельського сценарію".

"Вони хочуть скинути уряди, які виступають за мир, патріотичні і відстоюють національні інтереси, щоб на їх місце поставити маріонеткові уряди Брюсселя", – сказав міністр.