World Central Kitchen відновлює роботу в Газі після вбивства сімох її волонтерів

Про це йдеться у повідомленні організації.

"Гуманітарна ситуація в Газі залишається жахливою. Ми відновлюємо нашу роботу з тією ж енергією, гідністю та зосередженістю на тому, щоб нагодувати якомога більше людей. На сьогодні ми розповсюдили понад 43 млн страв, і ми прагнемо доставити ще мільйони", - зазначили у World Central Kitchen.

"Ми продовжуватимемо доставляти якомога більше продовольства в Газу, включаючи північну частину Гази, — сушею, повітрям або морем. У нас є 276 вантажівок, що еквівалентно майже 8 млн страв, готових проїхати через КПП "Рафах". Ми також відправимо вантажівки з Йорданії. Ми досліджуємо морський коридор і використовуємо порт Ашдод. На додачу до 68 громадських кухонь ми будуємо третю кухню високого виробництва в Мавасі (інші дві розташовано в Рафаху і Дейр-аль-Балах)", - додали там.

Крім того, організація наголошує, що продовжує вимагати неупередженого міжнародного розслідування атаки ЦАХАЛ на конвой із волонтерами WCK.