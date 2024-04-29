World Central Kitchen відновлює роботу в Газі після вбивства сімох її волонтерів
Міжнародна благодійна організація World Central Kitchen відновлює діяльність у Газі майже через місяць після атаки ізраїльських військових на групу волонтерів
Про це йдеться у повідомленні організації.
"Гуманітарна ситуація в Газі залишається жахливою. Ми відновлюємо нашу роботу з тією ж енергією, гідністю та зосередженістю на тому, щоб нагодувати якомога більше людей. На сьогодні ми розповсюдили понад 43 млн страв, і ми прагнемо доставити ще мільйони", - зазначили у World Central Kitchen.
"Ми продовжуватимемо доставляти якомога більше продовольства в Газу, включаючи північну частину Гази, — сушею, повітрям або морем. У нас є 276 вантажівок, що еквівалентно майже 8 млн страв, готових проїхати через КПП "Рафах". Ми також відправимо вантажівки з Йорданії. Ми досліджуємо морський коридор і використовуємо порт Ашдод. На додачу до 68 громадських кухонь ми будуємо третю кухню високого виробництва в Мавасі (інші дві розташовано в Рафаху і Дейр-аль-Балах)", - додали там.
Крім того, організація наголошує, що продовжує вимагати неупередженого міжнародного розслідування атаки ЦАХАЛ на конвой із волонтерами WCK.
- 2 квітня організація призупинила роботу у Газі після того, як група волонтерів була вбита в результаті "цілеспрямованої атаки" ізраїльських військових. За даними World Central Kitchen, семеро загиблих були громадянами Австралії, Польщі, Великої Британії, США, Канади та Палестини.
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