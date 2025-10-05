Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ "Я б не назвав його відверто антиукраїнським": політолог-міжнародник Несвітайлов про Бабіша, який переміг на виборах у Чехії
Ексклюзив

"Я б не назвав його відверто антиукраїнським": політолог-міжнародник Несвітайлов про Бабіша, який переміг на виборах у Чехії

Марина Клюєва
5 жовтня, 2025 неділя
14:09
Світ Андрей Бабіш

Не факт, що Андрей Бабіш, який стане новим прем’єр-міністром Чехії, зможе сформувати коаліцію в уряді

Зміст

Таку думку висловив політолог-міжнародник Максим Несвітайлов в етері Еспресо. 

"Це має досить серйозні ризики для нас. Мої друзі, з Чехії вже давно говорилося про те, що треба звернути увагу, що Бабіш набирає популярності, що Чехія може, ну, в підсумку те, що повернути не туди, тому що, не зважаючи на те, що загалом оця тенденція правого радикалізму, правого популізму, вона десь перестало зростати тими шаленими темпами, як це було ще зовсім нещодавно. Все ж таки війна деякою мірою на це повпливала. Війна в Україні, мається на увазі, трохи цей темп підрізала. Тому що загальне відчуття небезпеки зросло і розуміння того, що колективна безпека, вона якраз і може працювати тоді, коли вона є максимально колективною. Але разом з тим от бачимо Бабіша зараз. Дійсно, не факт, що вони ще зможуть сформувати коаліцію, там будуть торги, тут багато що буде залежати від того, чи зможе Петр Павел якісно організувати своїх прихильників", - сказав він.

Водночас Максим Несвітайлов зауважив, що не варто забувати, що в Чехії досить сильна інституція саме президента.

"І незважаючи на те, що партія Петера Павела не перемогла вражаюче на цих виборах, все ж таки, по-перше, вони мають також шанс сформувати коаліцію, якщо вони правильно проведуть торги, і якщо вони зможуть домовитись за місця в Кабміні та з представниками опозиції. То, можливо, навіть і ця умовна перемога Бабіша стане такою, як відбулось в Нідерландах, що здавалось, що все вже правий популісти перемогли, але в підсумку вони тої влади не забули. Так само було і у Франції. Давайте не будемо забувати, що під час останніх виборів там, правда, ліві популісти перемогли, хоча пророкували перемогу правим, але там історія була з умовно розумним голосуванням, трохи інша ситуація. Але на етапі розподілу крісел міністерських можливі сюрпризи, тому варто спостерігати. Та й навіть, якщо умовно Бабіш зможе сформувати коаліцію, вони поставлять в свій уряд, незважаючи на його деякі скептичні заяви щодо України, все ж таки я б не назвав його таким відверто антиукраїнським насправді", - вважає експерт-міжнародник.

  • 5 жовтня стало відомо, що новим очільником чеського уряду знову стане антиєвропейський політик й проросійський мільядер, власник корпорації Agrofert Андрей Бабіш, що вже був на цій посаді у 2017-2021 роках.
Теги:
Новини
Україна
вибори
Чехія
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
Читайте також:
Підозрюваний у побитті велосипедиста підприємець Олександр Хілик
Автор Анатолій Буряк
4 жовтня, 2025 субота
"Лежить якийсь чоловік, але з ним все нормально": як підприємець Хілик пояснив суду, чому він лишив на асфальті у Києві побитого ним до безтями велосипедиста
Андрій Ярмоленко, збірна України
Автор Влад Дідусь
2 жовтня, 2025 четвер
Ребров не викликав Луніна та Ярмоленка у збірну України
Віталій Портников
Автор Євген Козярін
4 жовтня, 2025 субота
З тією Америкою, яку ми знали, час прощатися, - Портников
Київ
+11.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 48.08
    Продаж 48.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
5 жовтня
15:44
Володимир Путін
Путін заявив, що передача Україні Tomahawk зруйнує відносини зі США
15:35
Інтерв’ю
Олексій Гнатковський
"Це не почуття провини, це почуття обов’язку": волонтерство, акторство та любов до України актора Олексія Гнатковського
15:11
Оновлено
пожежа
РФ атакує Україну ударними БПЛА вдень 5 жовтня: в Чернігові дрон влучив у заправку
15:10
світло
Міненерго попередило про поширення дезінформації щодо екстрених відключень світла
14:52
система ППО Triden MK2
За ніч ППО знешкодила 478 повітряних цілей ворога
14:50
Аналітика
"Чеський Трамп": хто такий мільярдер Андрей Бабіш і чи дійсно він проросійський. Пояснюємо
14:34
Нафтогаз
РФ вночі атакувала цивільні об'єкти, які забезпечують українців газом у зимовий період, — Нафтогаз
14:17
Литва прапор
До Литви з території Білорусі залетіли 25 метеозондів
14:00
OPINION
Спілкуючись з тінню Пілсудського, головне не переплутати її з тінню Дмовського
12:35
Як одягатися в дощовиту погоду?
Де буде хмарно, а де пройдуть дощі: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 6 жовтня
12:06
OPINION
Навіщо б'ють по російських корветах на Онезі
11:52
Літак. авіація, Польща
Польща піднімала авіацію через нічні удари РФ по Україні
11:07
Оновлено
Росія атакувала Україну ракетами та дронами в ніч на 5 жовтня: в Запоріжжі та на Львівщині є загиблі
11:03
Огляд
світ, міжнародний огляд
Атака РФ на Львів змусила НАТО діяти, а новий уряд Чехії створить проблеми Україні. Акценти світових ЗМІ 5 жовтня
10:26
Суд у США заборонив адміністрації Трампа розгортати Нацгвардію в Портленді
10:02
OPINION
Атака на Львів. Європа нарешті усвідомить, що їй загрожує?
09:59
біткоїн
Біткоїн досяг історичного максимуму, сягнувши позначки в понад $125 тисяч
08:38
Оновлено
зсу танк
Від початку доби на фронті зафіксували 188 боїв: найгарячіше на Покровському й Новопавлівському напрямках
08:34
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила танк, бронемашину та 870 військових
08:04
OPINION
Чому слід налаштовуватися на довгу війну
07:50
Ексклюзив
Віталій Портников
Рано чи пізно кількість протистояння суспільства та влади у Грузії перейде у якість, - Портников
01:49
Андрей Бабіш та Володимир Путін
Андрей Бабіш виграв вибори у Чехії й формуватиме уряд: він проти членства України в ЄС та може заблокувати "снарядну ініціативу"
01:15
Оновлено
Чехія вибори
Парламентські вибори у Чехії: опрацьовано 99,97% протоколів, правляча проукраїнська коаліція (43%) програла проросійському опозиціонеру Бабішу та його євроскептичним союзникам (49%)
00:55
світло
На Одещині енергопостачання повернули майже 28 тисячам споживачів
00:28
Олекса Шалайський дає інтерв'ю часопису "Країна"
Людина, яка виховала десятки журналістів-розслідувачів. Спогади про Олексу Шалайського
00:17
ЗСУ
У жовтні доступ до маркетплейсу DOT-Chain Defence отримають 130 бригад, - Міноборони
2025, субота
4 жовтня
23:45
Норвегія
Норвегія відправляє винищувачі для охорони польського кордону
23:35
Греція планує передати Україні пакет озброєння на понад 199 мільйонів євро: що туди входить
23:30
TikTok
TikTok пропонує дітям пошукові запити з сексуальним підтекстом, - Global Witness
23:00
Ексклюзив
Віталій Портников
З тією Америкою, яку ми знали, час прощатися, - Портников
22:31
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Сирський: від початку контрнаступу біля Добропілля росіяни втратили там 1988 осіб вбитими та 991 одиницю озброєння і техніки
22:20
Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
Жорін з Третього армійського корпусу: трудових іммігрантів слід приймати тільки через фронт
22:12
Оновлено
Підозрюваний у побитті велосипедиста підприємець Олександр Хілик
"Лежить якийсь чоловік, але з ним все нормально": як підприємець Хілик пояснив суду, чому він лишив на асфальті у Києві побитого ним до безтями велосипедиста
21:58
Ексклюзив
Віталій Портников
Росія спробує використати для розколу України питання часткового закриття неба Заходом, - Портников
21:43
вибух в полі
Росія здійснила артобстріл Гусинки на Купʼянщині: загинула жінка, пошкоджено житлові будинки
21:15
Німеччина
У Німеччині над аеропортом Франкфурта зафіксували невідомий дрон: підозрюваного у запуску затримали
20:06
OPINION
Багато хто з нас досі не відчуває масштабу проблеми
20:04
Оновлено
"Колос" - "Рух"
"Полісся" знищило "Полтаву", "Карпати" розбили "Олександрію", "Верес" зіграв внічию з "Оболонню": результати та розклад матчів 8-го туру УПЛ
19:58
Володимир Зеленський
Підписані сьогодні санкції ускладнять росіянами виробництво "шахедів", - Зеленський
19:16
Оновлено
Поблизу палацу Орбеліані у Тбілісі (вечір суботи, 04.10.2025)
У день місцевих виборів в Грузії опозиціонери намагалися перелізти через загорожу палацу президента й підпалили барикади
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV