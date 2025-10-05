"Я б не назвав його відверто антиукраїнським": політолог-міжнародник Несвітайлов про Бабіша, який переміг на виборах у Чехії

Таку думку висловив політолог-міжнародник Максим Несвітайлов в етері Еспресо.

"Це має досить серйозні ризики для нас. Мої друзі, з Чехії вже давно говорилося про те, що треба звернути увагу, що Бабіш набирає популярності, що Чехія може, ну, в підсумку те, що повернути не туди, тому що, не зважаючи на те, що загалом оця тенденція правого радикалізму, правого популізму, вона десь перестало зростати тими шаленими темпами, як це було ще зовсім нещодавно. Все ж таки війна деякою мірою на це повпливала. Війна в Україні, мається на увазі, трохи цей темп підрізала. Тому що загальне відчуття небезпеки зросло і розуміння того, що колективна безпека, вона якраз і може працювати тоді, коли вона є максимально колективною. Але разом з тим от бачимо Бабіша зараз. Дійсно, не факт, що вони ще зможуть сформувати коаліцію, там будуть торги, тут багато що буде залежати від того, чи зможе Петр Павел якісно організувати своїх прихильників", - сказав він.

Водночас Максим Несвітайлов зауважив, що не варто забувати, що в Чехії досить сильна інституція саме президента.

"І незважаючи на те, що партія Петера Павела не перемогла вражаюче на цих виборах, все ж таки, по-перше, вони мають також шанс сформувати коаліцію, якщо вони правильно проведуть торги, і якщо вони зможуть домовитись за місця в Кабміні та з представниками опозиції. То, можливо, навіть і ця умовна перемога Бабіша стане такою, як відбулось в Нідерландах, що здавалось, що все вже правий популісти перемогли, але в підсумку вони тої влади не забули. Так само було і у Франції. Давайте не будемо забувати, що під час останніх виборів там, правда, ліві популісти перемогли, хоча пророкували перемогу правим, але там історія була з умовно розумним голосуванням, трохи інша ситуація. Але на етапі розподілу крісел міністерських можливі сюрпризи, тому варто спостерігати. Та й навіть, якщо умовно Бабіш зможе сформувати коаліцію, вони поставлять в свій уряд, незважаючи на його деякі скептичні заяви щодо України, все ж таки я б не назвав його таким відверто антиукраїнським насправді", - вважає експерт-міжнародник.