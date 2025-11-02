Я ставлюся до волонтерства як до роботи, - волонтерка з Польщі

Про це розповіла польська волонтерка Аґнєшка Зах у проєкті "Європейці" з Лесею Вакулюк на Еспресо.

"Скажу так: я ставлюсь до цього як до своєї роботи, але не отримую за неї жодної винагороди. Вже три з половиною роки я працюю безкоштовно. Мої діти поїхали в Данію, щоб заробити трохи грошей на зиму - на дрова, на комунальні послуги, бо я не приношу додому грошей, я їх просто не заробляю", - заявила вона.

Зах додала, що вирішила, що зроблю для своїх дітей більше, допомагаючи тут — щоб зупинити російську агресію.

"Бо, на жаль, федерація — це як снігова куля: якщо вона вже розігналася у мілітарному сенсі, вона це використає. Тому, логічно думаючи, що Росія не зупиниться, я вирішила допомагати. І роблю це також для своїх дітей, для їхньої безпеки. Я живу біля кордону і мені справді важко, коли щось відбувається з білоруського боку. Тож я роблю це для моїх дітей", - підсумувала волонтерка.