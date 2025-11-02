Я ставлюся до волонтерства як до роботи, - волонтерка з Польщі
Я зроблю для своїх дітей більше, допомагаючи в Україні — щоб зупинити російську агресію. Логічно думаючи, що Росія не зупиниться, я вирішила допомагати
Про це розповіла польська волонтерка Аґнєшка Зах у проєкті "Європейці" з Лесею Вакулюк на Еспресо.
"Скажу так: я ставлюсь до цього як до своєї роботи, але не отримую за неї жодної винагороди. Вже три з половиною роки я працюю безкоштовно. Мої діти поїхали в Данію, щоб заробити трохи грошей на зиму - на дрова, на комунальні послуги, бо я не приношу додому грошей, я їх просто не заробляю", - заявила вона.
Зах додала, що вирішила, що зроблю для своїх дітей більше, допомагаючи тут — щоб зупинити російську агресію.
"Бо, на жаль, федерація — це як снігова куля: якщо вона вже розігналася у мілітарному сенсі, вона це використає. Тому, логічно думаючи, що Росія не зупиниться, я вирішила допомагати. І роблю це також для своїх дітей, для їхньої безпеки. Я живу біля кордону і мені справді важко, коли щось відбувається з білоруського боку. Тож я роблю це для моїх дітей", - підсумувала волонтерка.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.68 Купівля 41.68Продаж 42.15
- EUR Купівля 48.19Продаж 48.88
- Актуальне
- Важливе