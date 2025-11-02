Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Я ставлюся до волонтерства як до роботи, - волонтерка з Польщі

Євген Козярін
2 листопада, 2025 неділя
19:45
Світ Аґнєшка Зах

Я зроблю для своїх дітей більше, допомагаючи в Україні — щоб зупинити російську агресію. Логічно думаючи, що Росія не зупиниться, я вирішила допомагати

Зміст

Про це розповіла польська волонтерка Аґнєшка Зах у проєкті "Європейці" з Лесею Вакулюк на Еспресо. 

"Скажу так: я ставлюсь до цього як до своєї роботи, але не отримую за неї жодної винагороди. Вже три з половиною роки я працюю безкоштовно. Мої діти поїхали в Данію, щоб заробити трохи грошей на зиму - на дрова, на комунальні послуги, бо я не приношу додому грошей, я їх просто не заробляю", - заявила вона.

Зах додала, що вирішила, що зроблю для своїх дітей більше, допомагаючи тут — щоб зупинити російську агресію. 

"Бо, на жаль, федерація — це як снігова куля: якщо вона вже розігналася у мілітарному сенсі, вона це використає. Тому, логічно думаючи, що Росія не зупиниться, я вирішила допомагати. І роблю це також для своїх дітей, для їхньої безпеки. Я живу біля кордону і мені справді важко, коли щось відбувається з білоруського боку. Тож я роблю це для моїх дітей", - підсумувала волонтерка.

20:35
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Путін
Тільки тиск та висока ціна зможуть змінювати позицію Китаю щодо РФ, - експертка з питань Східної Азії
20:32
Двоповерховий автобус маршруту №57 (Київ)
У Києві на маршрут вийшов вже третій двоповерховий автобус
20:05
OPINION
Про збиті пріоритети: Українська армія — це не про заробітки
20:04
Оновлено
Олександр Караваєв (праворуч), "Динамо" - "Шахтар"
"Шахтар" узяв реванш над "Динамо": розклад і результати матчів 11-го туру УПЛ
19:31
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила ударні безпілотники по території України: ситуація ввечері 2 листопада
19:27
Реклама кінофестивалю "Молодість" (Київ, 2025 рік)
Переможцем 54-го кінофестивалю "Молодість" став дебютний фільм Юрія Дуная "Втомлені": про що він
19:00
Інтерв’ю
Єврокомісар Андрюс Кубілюс
Єврокомісар з питань безпеки та космосу Кубілюс: Для Європи надзвичайно важливо мати українські оборонні спроможності
18:23
Оновлено
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Планують мобілізувати 50–100 тис. чоловіків": РФ ухвалила закон, який легалізує мобілізацію українців з усіх окупованих територій
18:01
OPINION
У нас важливіше бути хорошою людиною, і знати, для кого саме бути хорошим
17:55
Зохран Мамдані зі своїми виборцями
Післязавтра на виборах мера Нью-Йорка здатен перемогти соціаліст-мусульманин з червоною зіркою Зохран Мамдані, - опитування
17:30
Інтерв’ю
Марк Фейгін
Вірогідність якогось етапу часткової мобілізації у РФ дуже висока, - Фейгін
17:15
Ексклюзив
Аґнєшка Зах
Моєю мрією є поліпшення польсько-українських відносин, - волонтерка з Польщі
16:50
вибух, ракетна атака
Внаслідок комбінованого удару РФ по Дніпровщині є загиблі та поранені серед військових, розпочато розслідування, - Угруповання військ "Схід"
16:50
Володимир Зеленський
Завдяки Німеччині ми зміцнили компонент "петріотів" у нашій ППО, - Зеленський
16:17
Генштаб, ЗСУ, фронт
З початку доби на фронті зафіксували 95 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 36 атак
16:04
Рустем Умєров
Командири ще два роки тому переконували Умєрова створити "Лінію Дронів", розмова тривала півночі, - Шабунін
16:03
OPINION
Коли Трамп перестане бачити в очах Путіна "бажання миру", а побачить "бажання війни"?
15:44
Піт Геґсет
США та Китай планують створити канали зв’язку між військовими
15:08
Оновлено
У Туапсе атаковано нафтоналивний термінал РФ на Чорному морі (2 листопада 2025 року)
У Туапсе ЗСУ атакували нафтоналивний термінал РФ на Чорному морі: загорівся танкер
15:05
Ексклюзив
Хрещатик
В Києві 1000 будинків скористались програмою компенсацій за альтернативні джерела енергії, - радник заступника голови КМДА Тихонов
14:54
В одеському клубі Palladium включили російську музику: прийшла Нацполіція з автоматами
14:28
нафтовий танкер
Туреччина скорочує закупівлі російської нафти, нарощуючи імпорт з інших країн після останніх санкцій Заходу, - Reuters
14:23
куріння
"Покоління без тютюну": Мальдіви впровадили заборону на куріння для людей від 2007 року народження
14:00
OPINION
УЗ-3000: Черчилль би офігів...
13:37
Огляд
міжнародний огляд
Чому цього тижня так багато розмов про ядерну зброю та як українські військові тримають Покровськ. Акценти світових ЗМІ 2 листопада
13:35
Ексклюзив
енергетика
Понад 70% трансформаторів великої потужності "Укренерго" мають захист від російських атак, - нардеп Нагорняк
13:32
Володимир Зеленський
За тиждень РФ випустила по Україні майже 1500 ударних дронів, 1170 КАБів і понад 70 ракет, - Зеленський
13:28
Дональд Трамп
Трамп загрожує Нігерії вторгненням, якщо її уряд й надалі "дозволятиме вбивства християн"
13:17
лавина
П’ятеро німецьких альпіністів загинули внаслідок сходження лавини в Італійських Альпах
13:15
Інтерв’ю
Аґнєшка Зах
Польська волонтерка Аґнєшка Зах: "Після 120-го разу я перестала рахувати поїздки на фронт"
12:54
Піт Геґсет
США прагнуть поглиблення військових зв’язків із В’єтнамом
12:52
"Чим далі ми зможемо дістати, тим коротшою буде війна": Сибіга закликав партнерів інвестувати в далекобійність України
12:40
знеструмлення, ситуація в енергосистемі
Донеччина повністю знеструмлена через російські обстріли
12:27
президент Ірану Масуд Пезешкіан
Президент Ірану Пезешкіан заявив, що Тегеран відновить свої ядерні об'єкти "з більшою потужністю"
12:04
Ексклюзив
ЄС-Китай
Китай намагається зменшити економічну залежність від європейських ринків, - Гопко
12:04
Мінкульт виступає за запровадження санкцій проти мультфільму "Маша і Ведмідь"
12:02
OPINION
Путін — неадекват, і про це треба говорити гучно
11:25
У Великій Британії невідомі влаштували різанину у потязі: 10 людей отримали поранення, 9 з них - у тяжкому стані
10:38
Оновлено
Росія запустила ударні дрони по Україні в ніч на 2 листопада: на Одещині є загиблі, на Запоріжжі — знеструмлення
10:30
Бельгія
У Бельгії над військовою базою другу ніч поспіль фіксували невідомі дрони
