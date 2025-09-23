Як Путін і Трамп використовують Білорусь: політолог Денисенко про кулуарні угоди на Алясці

Про це в ефірі Еспресо сказав доктор історичних наук, політолог Вадим Денисенко.

"Щодо ядерної зброї, я вважаю, що ситуація тут трохи складніша. Вона є частиною домовленостей між Росією та США, точніше між Путіним і Трампом, які були досягнуті на Алясці.

У чому суть? Путін заявив, що готовий до нового розміщення ракет середньої дальності, але відтермінував цей процес на рік. Тобто пропозиція від росіян до Трампа полягала в наступному: ми імітуємо певну ескалацію ядерного протистояння, потім сідаємо за стіл переговорів, домовляємося про її припинення, і виникає ситуація, коли не збільшуючи чи не зменшуючи кількість ядерних боєголовок, можна заявити, що Трамп зупинив не лише сім воєн, а й потенційну ядерну війну, яка могла б статися найближчим часом.

В обмін на це, ймовірно, порушуються питання зняття санкцій з Російської Федерації та посилення тиску на Україну з метою її виходу з Донбасу. Тому всі ці історії, які ми спостерігаємо навколо ядерної зброї, слід розглядати саме з цієї точки зору", - наголосив Денисенко.

За словами політолога, для України дуже важливим у цьому контексті потепління відносин між США та Білоруссю. Очевидно, це частина тієї ж домовленості згідно з якою росіяни не розміщують ядерну зброю на території Білорусі, а США натомість демонструють певне потепління у відносинах.

"Обидві сторони вже зробили перші пробні кроки. Це свідчить про те, що надалі можливе проведення консультацій, і цей напрям, на жаль, може мати позитивні перспективи для Росії - у тому сенсі, що для Трампа це вигідна історія, коли нічого не роблячи, він може заявити, що зупинив ядерну війну", - додав Денисенко.