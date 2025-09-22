Путін каже, що Захід "підірвав основи діалогу країн з ядерною зброєю", а РФ "готова відповісти на стратегічні загрози"
Російський диктатор Володимир Путін звинуватив Захід у "руйнівних кроках для підриву діалогу щодо ядерної зброї" та заявив, що Москва готова відповісти "військово-технічними мірами на стратегічні загрози"
Про це він сказав на засіданні радбезу РФ, цитує пропагандистська держагенція ТАСС.
Зокрема, глава Кремля назвав систему угод Росії та Сполучених Штатів про контроль над ракетно-ядерними та стратегічними оборонними озброєннями "майже повністю демонтованою".
"Руйнівні кроки Заходу суттєво підірвали основи діалогу країн з ядерною зброєю", – заявив Путін, додавши, що західні країни намагаються здобути "абсолютно переважну перевагу" в стратегічній сфері.
"Росія готова відповісти на будь-які стратегічні загрози, причому не словами, а військово-технічними мірами", – сказав диктатор РФ.
Також він додав, що Москва "не зацікавлена в гонці озброєнь".
- Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що іноземні війська в Україні Москва буде розцінювати "як легітимну ціль", а "спроба спокусити" диктатора Володимира Путіна відновленням торгівлі зі США не зупинить війну.
