Лавров: Обмін територіями й спроба спокусити Путіна відновленням торгівлі зі США не зупинять війну в Україні

Його слова цитують пропагандистські держагенства ТАСС і РИА-Новости.

"Комусь може здаватися, що обмін територіями або спроба спокусити Путіна відновленням торгівлі з Америкою може зупинити війну – це не так… По суті, він (президент України Володимир Зеленський, – ред.) хоче не дозволити здоровим силам на Заході йти по здоровому курсу", – заявив Лавров.

За його словами, Європа "безпардонно намагається відвоювати собі місце за столом переговорів щодо України, хоча, враховуючи позицію європейців, робити їм там нічого".

"Європейські військові контингенти в Україні стануть легітимною метою для Росії", – додав очільник МЗС РФ.