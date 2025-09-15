Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Медведєв погрожує війною проти НАТО, якщо країни Альянсу збиватимуть російські дрони над Україною

Медведєв погрожує війною проти НАТО, якщо країни Альянсу збиватимуть російські дрони над Україною

Влад Дідусь
15 вересня, 2025 понедiлок
10:23
Війна з Росією Дмитро Медведєв

У понеділок, 15 вересня, голова ради безпеки Росії Дмитро Медведєв кинувся з погрозами у бік НАТО

Зміст

Про це Еспресо.TV пише з посиланням на Telegram-канал Дмитра Медведєва.

"До Києва приїхав міністр оборони Естонії. Погрожує. Ну, тепер тримайся. Чим менша країна, тим більш задиристі й дурніші начальники. Потішила і потужна європейська ініціатива "Східний вартовий". Це, видно, все, що лишилося від "коаліції охочих". Ну а якщо серйозно, то реалізація провокаційної ідеї київських та інших придурків про створення "безпольотної зони над Україною" та можливість для країн НАТО збивати наші БПЛА означатимуть лише одне – війну НАТО з Росією", - йдеться у заяві очільника радбезу РФ.

Медведєв також висловився щодо заморожених російських активів в іноземних країнах.

"Щодо крадіжки російського майна у формі "кредиту Україні під російські активи", ідею якого виношують різноманітні виродки з Брюсселя та країн ЄС. Якщо це станеться, Росія переслідуватиме держави ЄС... У всіх можливих міжнародних та національних судах", - заявив експрезидент Росії.

  • Дмитро Медведєв у статті для кремлівського агентства ТАСС 8 вересня прямо пригрозив Фінляндії, заявивши, що конфронтація з Росією "може призвести до краху фінської державності назавжди".
  • 14 вересня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Заходу перехоплювати російські безпілотники та ракети в повітряному просторі України.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Дмитро Медведєв
ППО
безпілотник
НАТО
Військові новини
