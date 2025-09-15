Медведєв погрожує війною проти НАТО, якщо країни Альянсу збиватимуть російські дрони над Україною

Про це Еспресо.TV пише з посиланням на Telegram-канал Дмитра Медведєва.

"До Києва приїхав міністр оборони Естонії. Погрожує. Ну, тепер тримайся. Чим менша країна, тим більш задиристі й дурніші начальники. Потішила і потужна європейська ініціатива "Східний вартовий". Це, видно, все, що лишилося від "коаліції охочих". Ну а якщо серйозно, то реалізація провокаційної ідеї київських та інших придурків про створення "безпольотної зони над Україною" та можливість для країн НАТО збивати наші БПЛА означатимуть лише одне – війну НАТО з Росією", - йдеться у заяві очільника радбезу РФ.

Медведєв також висловився щодо заморожених російських активів в іноземних країнах.

"Щодо крадіжки російського майна у формі "кредиту Україні під російські активи", ідею якого виношують різноманітні виродки з Брюсселя та країн ЄС. Якщо це станеться, Росія переслідуватиме держави ЄС... У всіх можливих міжнародних та національних судах", - заявив експрезидент Росії.