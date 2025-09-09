ISW: Медведєв погрожує Фінляндії, використовуючи ті самі виправдання, що й для вторгнення в Україну
Голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв у статті для кремлівського агентства ТАСС 8 вересня прямо пригрозив Фінляндії, заявивши, що конфронтація з Росією "може призвести до краху фінської державності назавжди"
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що мова, якою користувався Медведєв, повністю повторює риторику Кремля, якою Росія виправдовувала свої агресивні дії проти України у 2014 та 2022 роках.
Медведєв звинуватив Фінляндію у "зв’язках із нацистською Німеччиною", у прагненні в 1940-х роках розширити свої кордони за рахунок територій сучасної Росії, а також у спробах "стерти ідентичність етнічних росіян та вчинити геноцид слов’янського населення". Він також заявив, що сучасний фінський уряд є "русофобським", а вступ країни до НАТО – це підготовка до війни проти Росії.
ISW підкреслює, що Медведєв використав термін "корінні причини" нинішніх проблем у відносинах між Росією та Фінляндією – формулювання, яке Кремль регулярно застосовує, виправдовуючи війну проти України. Подібні заяви вже лунали й від інших російських посадовців. У березні цього року Микола Патрушев звинуватив Фінляндію у спробах "знищити слов’ян", а у грудні 2023-го Володимир Путін погрожував, що у Фінляндії "будуть проблеми" через вступ до НАТО.
На думку аналітиків, погрози Медведєва – не поодинокі, а є частиною ширших зусиль Кремля, спрямованих на залякування держав НАТО та створення інформаційних підстав для потенційної агресії проти них.
- Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що Фінляндія нібито готує плацдарм для нападу на Росію, проводячи курс для підготовки до війни.
