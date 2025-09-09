ISW: Медведєв погрожує Фінляндії, використовуючи ті самі виправдання, що й для вторгнення в Україну

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що мова, якою користувався Медведєв, повністю повторює риторику Кремля, якою Росія виправдовувала свої агресивні дії проти України у 2014 та 2022 роках.

Медведєв звинуватив Фінляндію у "зв’язках із нацистською Німеччиною", у прагненні в 1940-х роках розширити свої кордони за рахунок територій сучасної Росії, а також у спробах "стерти ідентичність етнічних росіян та вчинити геноцид слов’янського населення". Він також заявив, що сучасний фінський уряд є "русофобським", а вступ країни до НАТО – це підготовка до війни проти Росії.

ISW підкреслює, що Медведєв використав термін "корінні причини" нинішніх проблем у відносинах між Росією та Фінляндією – формулювання, яке Кремль регулярно застосовує, виправдовуючи війну проти України. Подібні заяви вже лунали й від інших російських посадовців. У березні цього року Микола Патрушев звинуватив Фінляндію у спробах "знищити слов’ян", а у грудні 2023-го Володимир Путін погрожував, що у Фінляндії "будуть проблеми" через вступ до НАТО.

На думку аналітиків, погрози Медведєва – не поодинокі, а є частиною ширших зусиль Кремля, спрямованих на залякування держав НАТО та створення інформаційних підстав для потенційної агресії проти них.