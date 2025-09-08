Медведєв звинуватив Фінляндію у підготовці до нападу на Росію
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що Фінляндія нібито готує плацдарм для нападу на Росію, проводячи курс для підготовки до війни
Про це він написав у колонці для пропагандистського держагентства ТАСС.
"Після вступу до НАТО під виглядом оборонних заходів Гельсінкі проводить конфронтаційний курс на підготовку до війни з Росією, схоже, готуючи плацдарм для нападу на нас", – каже Медведєв.
Він переконаний, що "посилюється військова активність", а Північноатлантичний альянс "повністю залучений до цих справ і зараз інтенсивно освоює всі п'ять операційних середовищ Суомі: сушу, море, повітря, космос і кіберпростір".
Окрім того, на думку Медведєва, поруч з кордонами Росії в Лапландії НАТО створює штабну структуру своїх передових сухопутних військ, і в разі "зміни оперативної обстановки" чисельність солдатів може бути збільшена до бригади — до 5 тис. осіб.
"З'являються нові гарнізони, наприклад, в населеному пункті Івало, розташованому за 40 км від російської території", – заявляє російський політик.
- Раніше Медведєв вимагав, аби країни Коаліції охочих консультувалися з Москвою щодо гарантій безпеки Україні, бо інакше вони "собі щось придумують, витягують з різних місць і пред'являють".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.53
- EUR Купівля 48Продаж 48.75
- Актуальне
- Важливе