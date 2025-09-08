Медведєв звинуватив Фінляндію у підготовці до нападу на Росію

Про це він написав у колонці для пропагандистського держагентства ТАСС.

"Після вступу до НАТО під виглядом оборонних заходів Гельсінкі проводить конфронтаційний курс на підготовку до війни з Росією, схоже, готуючи плацдарм для нападу на нас", – каже Медведєв.

Він переконаний, що "посилюється військова активність", а Північноатлантичний альянс "повністю залучений до цих справ і зараз інтенсивно освоює всі п'ять операційних середовищ Суомі: сушу, море, повітря, космос і кіберпростір".

Окрім того, на думку Медведєва, поруч з кордонами Росії в Лапландії НАТО створює штабну структуру своїх передових сухопутних військ, і в разі "зміни оперативної обстановки" чисельність солдатів може бути збільшена до бригади — до 5 тис. осіб.

"З'являються нові гарнізони, наприклад, в населеному пункті Івало, розташованому за 40 км від російської території", – заявляє російський політик.