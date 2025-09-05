"Витягують з різних місць і пред'являють": Медведєв вимагає, аби Коаліція охочих консультувалася з РФ щодо гарантій безпеки для України

Його слова цитує пропагандистська держагенція ТАСС.

"Вони (Коаліція охочих) збираються і розмірковують про те, які гарантії дати цій самій Україні. А нас вони запитали? Якщо йде конфлікт, якщо триває спеціальна військова операція, то принаймні при розробці будь-яких пропозицій вони повинні консультуватися з нами", – заявив Медведєв.

За його словами, держави Коаліції охочих "самі собі щось придумують, витягують з різних місць і пред'являють це як гарантії".

"Ніяких наслідків це не матиме — це абсолютно очевидно. Ми так до цього і ставимося", – додав російський політик.