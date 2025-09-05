"Витягують з різних місць і пред'являють": Медведєв вимагає, аби Коаліція охочих консультувалася з РФ щодо гарантій безпеки для України
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв вимагає, аби країни Коаліції охочих консультувалися з Москвою щодо гарантій безпеки Україні, бо інакше вони "собі щось придумують, витягують з різних місць і пред'являють"
Його слова цитує пропагандистська держагенція ТАСС.
"Вони (Коаліція охочих) збираються і розмірковують про те, які гарантії дати цій самій Україні. А нас вони запитали? Якщо йде конфлікт, якщо триває спеціальна військова операція, то принаймні при розробці будь-яких пропозицій вони повинні консультуватися з нами", – заявив Медведєв.
За його словами, держави Коаліції охочих "самі собі щось придумують, витягують з різних місць і пред'являють це як гарантії".
"Ніяких наслідків це не матиме — це абсолютно очевидно. Ми так до цього і ставимося", – додав російський політик.
- У четвер, 4 вересня, у Парижі відбулася зустріч Коаліції охочих. До Єлисейського палацу прибув президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів. Згодом він провів зустріч із спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом.
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив 4 вересня, що 26 країн готові долучитися до гарантій безпеки Києву, зокрема – відправити свій контингент в Україну.
- Зеленський повідомив про розбудову системи безпеки "на землі, у повітрі та на морі".
