Головна Війна з Росією "Витягують з різних місць і пред'являють": Медведєв вимагає, аби Коаліція охочих консультувалася з РФ щодо гарантій безпеки для України

"Витягують з різних місць і пред'являють": Медведєв вимагає, аби Коаліція охочих консультувалася з РФ щодо гарантій безпеки для України

Дар'я Куркіна
5 вересня, 2025 п'ятниця
21:11
Війна з Росією Дмитро Медведєв

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв вимагає, аби країни Коаліції охочих консультувалися з Москвою щодо гарантій безпеки Україні, бо інакше вони "собі щось придумують, витягують з різних місць і пред'являють"

Зміст

Його слова цитує пропагандистська держагенція ТАСС.

"Вони (Коаліція охочих) збираються і розмірковують про те, які гарантії дати цій самій Україні. А нас вони запитали? Якщо йде конфлікт, якщо триває спеціальна військова операція, то принаймні при розробці будь-яких пропозицій вони повинні консультуватися з нами", – заявив Медведєв.

За його словами, держави Коаліції охочих "самі собі щось придумують, витягують з різних місць і пред'являють це як гарантії". 

"Ніяких наслідків це не матиме — це абсолютно очевидно. Ми так до цього і ставимося", – додав російський політик.

  • У четвер, 4 вересня, у Парижі відбулася зустріч Коаліції охочих. До Єлисейського палацу прибув президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів. Згодом він провів зустріч із спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом.
  • Президент Франції Емманюель Макрон заявив 4 вересня, що 26 країн готові долучитися до гарантій безпеки Києву, зокрема – відправити свій контингент в Україну. 
  • Зеленський повідомив про розбудову системи безпеки "на землі, у повітрі та на морі".
Новини
Світ
Україна
Росія
Дмитро Медведєв
гарантії безпеки
