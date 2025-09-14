Сікорський пропонує союзникам подумати про перехоплення російських дронів і ракет над Україною

Про це він сказав в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, передає Tagesschau.

"Якщо ви запитаєте мене особисто: нам слід подумати про це. Технічно ми, як НАТО та ЄС, були б здатні це зробити, але це рішення, яке Польща не може ухвалити самостійно, а лише разом зі своїми союзниками", - зазначив очільник польського МЗС.

Він також пропонує скоординований підхід проти російського "тіньового флоту" в Балтійському морі.

"Німеччина або НАТО могли б створити зону морського контролю в Північному морі і таким чином контролювати вхід цих старих кораблів у Балтійське море. Якщо хоча б одне з цих російських суден, два з яких вже затонули в Азовському морі, потоне в Балтійському морі, ми зіткнемося з екологічною катастрофою безпрецедентного масштабу", - наголосив міністр закордонних справ Польщі.