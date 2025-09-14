Навроцький підписав секретний документ про перебування військ НАТО у Польщі

Про це 14 вересня 2025 року повідомило Бюро національної безпеки Польщі.

Йдеться про військовий контингент з держав Північноатлантичного договору як підкріплення Республіки Польща в межах операції "Східний вартовий".

Підписаний президентом документ є таємним.