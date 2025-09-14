Навроцький підписав секретний документ про перебування військ НАТО у Польщі
Президент Республіки Польща Кароль Навроцький дав свою згоду на присутність на території Республіки Польща іноземних збройних сил
Про це 14 вересня 2025 року повідомило Бюро національної безпеки Польщі.
Читайте також: Експосол Польщі в Україні Ціхоцький: Варшава має думати про проміжний статус між війною і миром
Йдеться про військовий контингент з держав Північноатлантичного договору як підкріплення Республіки Польща в межах операції "Східний вартовий".
Читайте також: Вдруге за тиждень російські дрони залітають в країни НАТО: як реагує Захід
Підписаний президентом документ є таємним.
- 12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про запуск операції "Східний вартовий" для посилення оборони східного кордону Європи після масованого вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі.
- 13 вересня російський дрон знову наближався до східних кордонів Республіки Польща, через що у прилеглих населених пунктах було оголошено повітряну тривогу й призупинено діяльність аеропорту в Любліні, а в небо піднялися військові літаки. Одначе, факт потрапляння російської цілі у небо над Польщею зрештою підтверджено не було.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.56
- EUR Купівля 48.1Продаж 48.77
- Актуальне
- Важливе