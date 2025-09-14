Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Навроцький підписав секретний документ про перебування військ НАТО у Польщі

Навроцький підписав секретний документ про перебування військ НАТО у Польщі

Анатолій Буряк
14 вересня, 2025 неділя
19:58
Світ Кароль Навроцький з військовими

Президент Республіки Польща Кароль Навроцький дав свою згоду на присутність на території Республіки Польща іноземних збройних сил

Зміст

Про це 14 вересня 2025 року повідомило Бюро національної безпеки Польщі. 

Читайте також: Експосол Польщі в Україні Ціхоцький: Варшава має думати про проміжний статус між війною і миром

Йдеться про військовий контингент з держав Північноатлантичного договору як підкріплення Республіки Польща в межах операції "Східний вартовий".

Читайте також: Вдруге за тиждень російські дрони залітають в країни НАТО: як реагує Захід

Підписаний президентом документ є таємним.

  • 12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про запуск операції "Східний вартовий" для посилення оборони східного кордону Європи після масованого вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі.
  • 13 вересня російський дрон знову наближався до східних кордонів Республіки Польща, через що у прилеглих населених пунктах було оголошено повітряну тривогу й призупинено діяльність аеропорту в Любліні, а в небо піднялися військові літаки. Одначе, факт потрапляння російської цілі у небо над Польщею зрештою підтверджено не було.
Теги:
Новини
Росія
Польща
ЄС
Європа
Війна з Росією
гібридна війна
НАТО
Кароль Навроцький
Читайте також:
Оксен Лісовий
Автор Дар'я Куркіна
12 вересня, 2025 п'ятниця
"Ми заплатимо трильйонами доларів збитків за тривале онлайн-навчання", – Лісовий
пастор Марк Бернс
Автор Євген Козярін
13 вересня, 2025 субота
Ми можемо бути вимушені розпочати справжню війну в Москві, - пастор і політик Бернс
пастор Марк Бернс
Автор Євген Козярін
13 вересня, 2025 субота
Я молюся, щоб війна скінчилася збереженням РФ у нинішньому вигляді, - пастор і політик Бернс
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 48.1
    Продаж 48.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
14 вересня
21:30
Ексклюзив
українсько-польський кордон, черги на кордоні
"Має бути якась проста система": волонтер Вантух про ситуацію на кордоні для гумдопомоги
21:14
Ексклюзив
Володимир Огризко
Угорщина та Словаччина будуть вимушені дослухатися до Трампа, - Огризко
21:06
Мая Санду
РФ використовує священників і ботів, щоб вплинути на вибори у Молдові, - Санду
20:22
Андрій Єрмак
"Наша відповідь – ні": Єрмак відкинув пропозиції повернути Росії заморожені активи в обмін на припинення вогню
20:20
Володимир Зеленський
"Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України": Зеленський про успіхи Сил оборони на Сумщині
20:18
Оновлено
"Кривбас" - "Полісся" 0:1 (14.09.2025)
"Карпати" зіграли в нічию з "Полтавою", "Колос" розбив "Зорю", "Полісся" здолало "Кривбас": результати та розклад матчів 5-го туру УПЛ
19:54
Ексклюзив
Рустем Умєров і Себастьян Лекорню
Новий прем'єр Лекорню є єдиним шансом Макрона врятувати свою політичну силу, - докторка філософії університету Лотарингії
19:42
Зеленський
Зеленський запропонував країнам-союзницям допомогу в навчанні для відбиття російських дронів
19:20
Ексклюзив
Україна Польща
Я завжди намагаюсь шукати те, що об'єднує українців і поляків, - волонтер Вантух
19:18
Актор Костянтин Темляк відмовився від кінопремії "Золота Дзиґа": яка причина
19:00
Оновлено
Ремонт пошкодженої вибухом колії на ділянці між Бояркою та Фастовом (Київщина)
Після нічних вибухів й пошкодження колії залізничний рух між Бояркою та Фастовом відновлено
19:00
Інтерв’ю
Експосол Польщі в Україні Ціхоцький: Варшава має думати про проміжний статус між війною і миром
18:54
У віці 46 років помер колишній чемпіон світу з боксу Рікі Гаттон
18:24
Огляд
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Вдруге за тиждень російські дрони залітають в країни НАТО: як реагує Захід
18:22
Протягом року щоденні витрати України на війну збільшилися зі $140 млн до $172 млн, - народна депутатка Підласа
18:21
Ексклюзив
Олег Саакян
На праймериз у США українське питання актуалізується, - політолог Саакян
18:07
Володимир Путін
Скільки ще проживе Путін і які сценарії завершення війни є імовірними після його смерті: говорить Олесь Доній
17:35
Дональд Туск
Туск: польскі політики повинні зупинити створені Кремлем антиукраїнські настрої
17:30
Інтерв’ю
пастор Марк Бернс
Пастор і політик Бернс: Трамп покладе край вбивствам, війна завершиться
17:19
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 114 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
17:15
Ексклюзив
Лукаш Вантух
"Для мене ці люди просто дурні": волонтер з Польщі про тих, хто каже, що в Україні "немає війни"
17:08
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
РФ запустила по Україні "шахеди" вдень 14 вересня: в Ніжині - уражено два підприємства, в середмісті впали уламки
16:57
Огляд
Чортків і Сатанів
З Чорткова і Сатанова через Бабаї у Пекельне: українські населені пункти з містичними назвами
16:50
Умань під час Рош га-Шана
Відзавтра в Умані діятимуть посилені заходи безпеки і "сухий закон"
15:43
ракетний комплекс "Сапсан"
Коли в Україні розпочнуть серійне виробництво "Сапсанів" і "Фламінго": пояснення ексзаступника начальника Генштабу Романенка
15:13
Володимир Миколаєнко до та після російськго полону
Ексмер Херсона Миколаєнко: наприкінці лютого 2022 року з міста втекли усі силовики, лишалися тільки патрульні
14:28
на фото Трипільська ТЕС
"Відновлювальні роботи зійшли нанівець": нардеп Нагорняк про влучання 19 "шахедів" у Трипільську ТЕС
13:53
Предстоятель УГКЦ Святослав про зрізаний хрест у польській Легниці: наміром злочинців було принизити сумління віруючих, познущатися з нас усіх
13:42
Румунія, прапор Румунії
Міністр оборони Румунії: ми не збивали російський дрон, тому що він повернувся до України
13:19
"Посіпака країни-терористки". Чоловіча збірна з пляжного волейболу відмовилася грати з Білоруссю
13:18
Ексклюзив
горить рязань
Експерт Закревський назвав два обʼєкти РФ, знищення яких викличе у ворога кризу з вибухівкою через 2-3 місяці
12:58
російська армія, мобілізація
Росіяни окупували Темирівку на Запоріжжі та відступили на Сумщині, - DeepState
12:45
Огляд
Танк PT-91 Twardy 117-ї окремої механізованої бригади
Витримує пряме влучання ракети й знищує росіян з філігранною точністю: польський танк PT-91 Twardy та його особливості
12:22
Огляд
світ, міжнародний огляд
Підбадьорений самітами на Алясці та в Китаї, Путін діє проти Європи та України, у Польщі на військові навчання записалась рекордна кількість добровольців. Акценти світових ЗМІ 14 вересня
11:59
Фільми про Білий дім
Адміністрація Трампа просить у Конгресу $58 млн на безпеку чиновників після вбивства Кірка, - Bloomberg
11:50
Ексклюзив
Ізраїль, Катар
Лідерів ХАМАСу не було в будівлі під час атаки Ізраїлю в Катарі, - журналістка Глаз
11:25
Інтерв’ю
Блог Андрія Любки
Андрій Любка: "Атаки дронами по Польщі стали приводом для розколів у Європі"
09:23
ППО
Сили оборони вночі ліквідували 52 ворожих безпілотники
09:19
Оновлено
Сили оборони уразили один із найбільших нафтопереробних заводів Росії в Ленінградській області
09:13
Сауь Альварес і Теренс Кроуфорд (ліворуч)
Кроуфорд переміг Канело й став першим в історії абсолютним чемпіоном в трьох дивізіонах
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV