"Якщо доведеться ми будемо дряпатися нігтями": Нетаньягу прокоментував припинення постачання американських авіабомб
Ввечері четверга, 9 травня, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловився щодо припинення постачання американських авіабомб
Про це повідомляє Financial Times.
У FT вважають, що Беньямін Нетаньягу непокорою відреагував на попередження США щодо Рафаху.
"Якщо нам доведеться боротися самим, ми боротимемося самі. Я вже говорив, що якщо доведеться, ми будемо дряпатися нігтями. Але у нас є набагато більше, ніж нігті, і з такою ж кількістю розуму, дасть Бог, разом Ми виграємо", – сказав ізраїльський прем'єр.
- Уранці 7 травня ізраїльські війська вперше від початку війни ввійшли в Рафах та взяли під контроль КПП на кордоні з Єгиптом з метою чинити тиск на ХАМАС щодо угоди про перемир'я.
- Згодом Армія оборони Ізраїлю захопила головний пункт перетину кордону між Єгиптом і південною частиною Гази. Повідомляють про повне припинення постачання гуманітарної допомоги в Газу.
- Адміністрація президента США Джо Байдена призупинила відправку Ізраїлю бомб, які могли б бути використані в Рафаху, через занепокоєння, що країна розпочне наступ на місто.
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