"Якщо доведеться ми будемо дряпатися нігтями": Нетаньягу прокоментував припинення постачання американських авіабомб

Про це повідомляє Financial Times.

У FT вважають, що Беньямін Нетаньягу непокорою відреагував на попередження США щодо Рафаху.

"Якщо нам доведеться боротися самим, ми боротимемося самі. Я вже говорив, що якщо доведеться, ми будемо дряпатися нігтями. Але у нас є набагато більше, ніж нігті, і з такою ж кількістю розуму, дасть Бог, разом Ми виграємо", – сказав ізраїльський прем'єр.