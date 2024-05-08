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США призупинили постачання Ізраїлю бомб через побоювання застосування їх у Рафаху

8 травня, 2024 середа
11:39
Світ сектор Газа
Зміст

Адміністрація президента США Джо Байдена призупинила відправку Ізраїлю бомб, які могли б бути використані в Рафаху, через занепокоєння, що країна розпочне наступ на місто

Про це повідомляє Politico.

За словами високопоставленого чиновника адміністрації, таке рішення прийняли на основі аналізу, який розпочали проводити у квітні, щодо можливих постачань зброї, яка може бути використана в густонаселеному місті.

Зазначається, що партія мала складатися з 1 800 бомб вагою 2 000 фунтів (900 кг) і 1 700 бомб вагою 500 фунтів (225 кг). Адміністрація ще не вирішила, чи продовжувати поставки.

Обговорення США з ізраїльськими офіційними особами того, як врахувати гуманітарні потреби цивільного населення в Рафаху, “не повністю зняли побоювання” Штатів.

“Оскільки ізраїльські лідери, схоже, наблизилися до моменту прийняття рішення про таку операцію, ми почали ретельно вивчати пропозиції щодо передачі Ізраїлю конкретних видів озброєнь, які можуть бути використані в Рафаху”, - сказав чиновник.

Він зауважив, що США зосередилися, зокрема, на бомбах 907 кг і на тому, який вплив вони можуть мати в умовах щільної міської забудови. Крім того, адміністрація Штатів аналізує поставки іншої зброї.

  • Уранці 7 травня ізраїльські війська вперше від початку війни ввійшли в Рафах та взяли під контроль КПП на кордоні з Єгиптом з метою чинити тиск на ХАМАС щодо угоди про перемир'я.
  • Згодом Армія оборони Ізраїлю захопила головний пункт перетину кордону між Єгиптом і південною частиною Гази. Повідомляють про повне припинення постачання гуманітарної допомоги в Газу.
  • Заступник міністра закордонних справ Великої Британії Ендрю Мітчелл заявив, що ізраїльський наступ на місто Рафах порушить міжнародне гуманітарне право і не призведе до знищення ХАМАС.
Теги:
зброя
Ізраїль
військові
США
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
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