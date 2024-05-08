США призупинили постачання Ізраїлю бомб через побоювання застосування їх у Рафаху

Про це повідомляє Politico.

За словами високопоставленого чиновника адміністрації, таке рішення прийняли на основі аналізу, який розпочали проводити у квітні, щодо можливих постачань зброї, яка може бути використана в густонаселеному місті.

Зазначається, що партія мала складатися з 1 800 бомб вагою 2 000 фунтів (900 кг) і 1 700 бомб вагою 500 фунтів (225 кг). Адміністрація ще не вирішила, чи продовжувати поставки.

Обговорення США з ізраїльськими офіційними особами того, як врахувати гуманітарні потреби цивільного населення в Рафаху, “не повністю зняли побоювання” Штатів.

“Оскільки ізраїльські лідери, схоже, наблизилися до моменту прийняття рішення про таку операцію, ми почали ретельно вивчати пропозиції щодо передачі Ізраїлю конкретних видів озброєнь, які можуть бути використані в Рафаху”, - сказав чиновник.

Він зауважив, що США зосередилися, зокрема, на бомбах 907 кг і на тому, який вплив вони можуть мати в умовах щільної міської забудови. Крім того, адміністрація Штатів аналізує поставки іншої зброї.