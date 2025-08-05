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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Якщо ж Трамп обере шлях тюхтія, світ стане ще ближчим до Третьої світової війни, - Пехньо

Оксана Ліховід
5 серпня, 2025 вiвторок
12:40
Світ Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі

Поступки США перед агресією Росії можуть пришвидшити наближення до Третьої світової війни. Ескалація набирає обертів, а Захід уже готується до масштабного глобального конфлікту

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Про це в ефірі Еспресо сказав військовий оглядач Василь Пехньо.

"Наразі ескалація посилюється. Тому що, якщо розглядати ті варіанти, які є в Трампа, то вирішальним буде не 8 серпня, а 9 серпня - наступний день. Тобто у Трампа є два шляхи. Перший шлях - нічого не зробити, просто запити холодною водою, що Росія не зупинить війну, а Китай та Індія продовжать купувати російську нафту. І тоді це означатиме повний геополітичний крах для США.

Другий шлях - це посилити ескалацію, підсилити Україну, надати нам зброю, щоб ми досягли того, що називається справедливим і стійким миром", - зауважив Пехньо.

За словами військового оглядача, наразі є ознаки того, що все йде до другого сценарію певної ескалації: політична заява РФ про вихід із мораторію на розгортання ракет середньої та малої дальності, заява Трампа про переміщення човнів. Заява міністра фінансів США, що Китай не збирається відмовлятися від російських енергоносіїв, а це означає, що вони платитимуть 100% мита - це теж ескалація.

"Світ зараз рухається шляхом певної ескалації. І в цьому контексті є навіть елемент, який мене, як українця, бадьорить - що США та НАТО запускають новий механізм підтримки України. Тобто ми подаємо запит до НАТО, командувач сил НАТО в Європі затверджує цей список, і далі відбувається постачання зброї від США до країн Європи, а звідти до нас.

Україна отримуватиме новітнє озброєння транзитом через країни-члени Альянсу в Європі від США. І всі готуються до того, що це - певний елемент ескалації до більш глобального, масштабного конфлікту", - зазначив Пехньо.

Військовий оглядач також додав, що США і Європа вже не мають права давати слабинку, і вони зрозуміли: якщо далі вони будуть залишатися слабкими, то тим більше країн Глобального Півдня, які хочуть перекроїти світ воєнним шляхом, отримуватимуть відповідні інструменти.

"Якщо ж Трамп обере шлях тюхтія - це буде прямий дороговказ до того, що ми ще більше наблизимося до Третьої світової війни, до глобального конфлікту, аніж якщо він обере шлях воїна", - резюмував Пехньо.

  • Виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда вважає, що очікувати проривів від візитів Віткоффа до Москви та Келлога до Києва не варто. Команда Трампа позбавлена чіткої геополітичної стратегії й керується переважно бізнес-інтересами.
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