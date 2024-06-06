Японія надала Україні 101 транспортний засіб, зокрема інженерні Morooka PC-065B

Про це повідомляє посольство Японії в Україні.

"На запит уряду міністерство оборони та сили самооборони надали серію транспортних засобів за рішенням, прийнятим у травні 2023 року", - зазначено в повідомленні.

Наголошується, що 101 транспортний засіб, зокрема позашляховики Toyota HMV та інженерні машини Morooka PC-065B, був відправлений до Польщі 5 червня. Після цього партію передали Україні.

Водночас Японія не уточнює, скільки саме машин Toyota HMV і Morooka PC-065B отримала Україна.