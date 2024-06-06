Японія надала Україні 101 транспортний засіб, зокрема інженерні Morooka PC-065B
Міністерство оборони та сили самооборони Японії передали Україні партію зі 101 автомобіля-позашляховика Toyota HMV та інженерні машини Morooka PC-065B
Про це повідомляє посольство Японії в Україні.
"На запит уряду міністерство оборони та сили самооборони надали серію транспортних засобів за рішенням, прийнятим у травні 2023 року", - зазначено в повідомленні.
Наголошується, що 101 транспортний засіб, зокрема позашляховики Toyota HMV та інженерні машини Morooka PC-065B, був відправлений до Польщі 5 червня. Після цього партію передали Україні.
Водночас Японія не уточнює, скільки саме машин Toyota HMV і Morooka PC-065B отримала Україна.
- 12 лютого стало відомо, що Японія передала Україні габіони для захисту критичної інфраструктури.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.07 Купівля 40.07Продаж 40.65
- EUR Купівля 43.54Продаж 44.35
- Актуальне
- Важливе