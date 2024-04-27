Японія приєдналася до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей
У суботу, 27 квітня, Японія приєдналась до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей і стала 36 країною-учасницею ініціативи
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Вдячні Японії за приєднання до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей", - написав він.
За словами Єрмака, таким чином до коаліції вже долучилися всі країни G7 і загалом 36 країн.
"Дякуємо кожному, хто підтримує повернення наших дітей до України", - підкреслив кервіник ОП
- У березні США також приєдналися до міжнародної коаліції за повернення українських дітей як держава-член, щоб підтримати їх безпечне повернення, адже вони були незаконно депортовані або примусово передані Росією.
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