Японія приєдналася до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Вдячні Японії за приєднання до Міжнародної коаліції з повернення українських дітей", - написав він.

За словами Єрмака, таким чином до коаліції вже долучилися всі країни G7 і загалом 36 країн.

"Дякуємо кожному, хто підтримує повернення наших дітей до України", - підкреслив кервіник ОП