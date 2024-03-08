Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією США приєдналися до Міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей

США приєдналися до Міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей

8 березня, 2024 п'ятниця
06:18
Війна з Росією депортація дітей з окупованих теріторій в Росію

США приєдналися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей як держава-член, щоб підтримати їх безпечне повернення, адже вони були незаконно депортовані або примусово передані Росією

Про це повідомляє Держдеп США.

Сполучені Штати також підтверджують свою підтримку "Спільної декларації про створення Міжнародної коаліції за повернення українських дітей", виданої раніше Канадою та Україною.

"Звертаємо увагу на доповідь Генерального секретаря ООН "Діти та збройний конфлікт", у якій збройні сили Росії та пов’язані з ними збройні угруповання включені до списку сторін, які здійснюють серйозні порушення проти дітей у збройний конфлікт. Також зазначаємо, що про негайне звільнення та повернення всіх незаконно утримуваних, примусово переміщених і незаконно депортованих цивільних осіб, у тому числі дітей, неодноразово наголошувалося в документах ООН, зокрема в резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні", - йдеться у тексті.

США заявили про прихильність до таких принципів:

  • Висока важливість і пріоритетність забезпечення найкращих інтересів дитини, захисту прав і свобод дитини відповідно до норм міжнародного права в контексті збройної агресії РФ;
  • Міжнародне гуманітарне право та право людини повинні поважатися в контексті агресивної війни РФ та переміщення українських дітей;
  • Важливість дотримання норм міжнародного права, включаючи Статут ООН, Женевські конвенції та додаткові протоколи до них, а також Конвенцію ООН про права дитини та факультативні протоколи.

Члени Міжнародної коаліції залучаються до підтримки справедливого вирішення ситуації з незаконно депортованими та примусово переміщеними українськими дітьми, в тому числі у такі способи, висловлюючи підтримку принципам пункту 4 Формули миру президента України Володимира Зеленського та плану "Поверніть дітей в Україну", а також консультаціями радників з питань нацбезпеки та зовнішньої політики. Також докладанням всіх зусиль для повернення українських дітей, відповідно до найкращої міжнародної практики, підтримка процесу їх реінтеграції та возз’єднання з сім’ями або влаштування в сімейні заклади опіки відповідно до інтересів дитини. Сприяння наданню всієї необхідної гуманітарної, медичної та психологічної допомоги дітям та їхнім родинам, які постраждали внаслідок незаконної депортації та примусового переміщення. Підтримка зусиль щодо притягнення винних в організації незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей до відповідальності згідно з міжнародним правом.

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

13 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі із прем'єр-міністркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину, і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні.

29 липня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тисяч – діти.

23 листопада BBC написало, що лідер політичної партії "Справедлива Росія" 70-річний Сергій Миронов узяв за доньку викрадену з Херсонського обласного будинку дитини 10-місячну дівчинку.

7 грудня 2023 року Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.

25 січня ПАРЄ закликала парламенти країн ЄС визнати депортацію українських дітей до РФ воєнним злочином.

Теги:
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
США
воєнні злочини Росії
Світ про Україну
Читайте також:
протест фермерів у Польщі
6 березня, 2024 середа
У Варшаві польські фермери з антиукраїнськими плакатами влаштували акцію протесту
Володимир Зеленський
6 березня, 2024 середа
"Кортеж Зеленського потрапив під ракетний обстріл в Одесі": у Центрі стратегічних комунікацій прокоментували маніпуляцію
7 березня, 2024 четвер
Ліберія та Маршаллові острови припинили співпрацю у перевезенні нафти з Росії, - Reuters
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.04
    Купівля 38.04
    Продаж 38.54
  • EUR
    Купівля 41.3
    Продаж 42.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
8 березня
06:29
безпілотник, дрон
РФ звинуватила Україну в атаках дронів на Волгоградську та Білгородську області
06:21
Джозеф Байден і ВолодимирЗеленський
"Фронт, фінанси та ігнорування": NYT вважає, що між Україною та США виникають взаємні розчарування
06:00
Сі Цзіньпін та Путін
У ISW пояснили, як Кремль використовує заклики Китаю до мирних переговорів між РФ та Україною
05:54
Сергій Кірієнко
"На фестивалі молоді в Сочі була значуща делегація з України": російські фейки за 7 березня
05:09
Ліверпуль, Дарвін Нуньєс
Ліга Європи: результати усіх матчів 1/8 фіналу
04:45
Оновлено
Джо Байден
Байден під час виступу в Конгресі США звинуватив Трампа у підтримці Путіна
04:21
Fallout
Вийшов перший повноцінний трейлер серіалу Fallout від Amazon
03:59
студент, студенти, бакалавр
Росія намагається залякати українських студентів. Пояснення ЦПД
03:09
Бруно Петковіч, "Динамо Загреб"
Ліга конференцій: результати усіх матчів 7 березня
02:03
Оновлено
електроенергія, шахеди
Ворог атакував "шахедами" з півдня: в Одесі був вибух
01:59
зеленський макрон
"Полки НАТО вже прибули в Україну": роспропаганда вигадала фейк
01:42
Обстріл Куп'янська, Ілюстрація
Росія обстріляла Чугуїв та Куп'янськ: загинули цивільні, є руйнування
01:06
Кремль москва
США повідомили про загрозу терактів у Москві, німці закрили дипустанови на 8 березня
01:03
Джордж Камбосос
"Ми не політики і не солдати": суперник Ломаченка спробував виправдати спаринги з російським боксером
00:49
МАГАТЕ
Повернути ЗАЕС під контроль України: Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію
00:28
Рафаель Леау, Мілан, Серія А, Ліга Європи
"Мілан" забив 4 голи "Славії" та здобув перемогу у першому матчі ЛЄ
2024, четвер
7 березня
23:57
Снаряди 155-мм
Черговий пакет допомоги: Литва передала Україні партію 155-мм снарядів
23:42
війна з росією Андрій Єрмак Дмитро Кулеба зерно Китай
Кулеба та Єрмак провели перемовини з посланником Китаю Лі Хуеєм в Києві
22:59
Швейцарія
Швейцарський парламент підтримав передачу заморожених активів РФ Україні
22:54
Оновлено
Володимир Зеленський і Валерій Залужний
Зеленський погодив Залужного послом у Великій Британії: Кулеба прокоментував
22:33
Фінляндія
Обходив санкції: у Фінляндії визнали винним француза в незаконному експорті військового обладнання до РФ
22:25
Зеленський та Ердоган
Зеленський 8 березня відвідає Туреччину і зустрінеться з Ердоганом
21:57
Велика Британія війна з Росією безпілотники зброя для України світ
Британія передасть Україні у 2024 році понад 10 тис. безпілотників
21:46
Оновлено
наслідки атаки Сум, 07.03.24
Росіяни атакували Суми ракетою: чотири людини звернулись в лікарню
21:37
Вірменія, Азербайджан і ЄС погодили розміщення цивільної місії вздовж кордону
Вірменія отримала озброєння від Франції і стала першою країною ОДКБ, яка порушила монополію Росії
21:30
Ексклюзив
Команда Зеленського демонструє небажання пояснювати звільнення Залужного: політолог Магда про погодження на посаду посла
21:29
Військові Національної гвардії України опановують дрони
ЄС підготує 60 тис. українських військовослужбовців до кінця цього літа
21:12
Казахстан
Казахстан відреагував на закиди Росії про наміри передати озброєння Україні
20:49
Оновлено
Динамо - Верес, УПЛ
УПЛ: "Динамо" втрачає очки з аутсайдером, результати та розклад матчів 20-го туру
20:47
Оновлено
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський підписав указ про демобілізацію військових строкової служби
20:45
Аналітика
Сергій Згурець
Збільшення інтенсивності використання ворогом БПЛА та як готують українських операторів ударних дронів. Колонка Сергія Згурця
20:32
Оновлено
Сергій Пашинський
У ВАКС не змінили екснардепу Пашинському запобіжний захід
20:27
Президент Чехії Петр Павел
Президент Чехії оголосив про завершення збору на закупівлю 800 тис. снарядів для України
20:24
Оновлено
Суд продовжить розгляд справи Червінського 11 березня
20:13
OPINION
Віталій Портников
Туск готується до війни. Колонка Віталія Портникова
20:06
OPINION
Ігор Гулик
Дилеми Зеленського
20:02
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Авіація Сил оборони протягом доби завдала ударів по 11 районах зосередження росіян, було відбито 20 ворожих атак на Авдіївському напрямку, - Генштаб
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 743-го дня війни: влучання БПЛА у найбільший меткомбінат Росії, Чехія зібрала усю суму на 800 тис. снарядів для України
19:47
Велика Британія Володимир Зеленський зброя для України ППО війна з росією
ППО, боєприпаси та спільне виробництво зброї: Зеленський зустрівся з очільником міноборони Британії Шаппсом
19:14
Оновлено
У Варшаві затримали 55 провокаторів
У Варшаві після акції протесту фермерів затримали 55 провокаторів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV