США приєдналися до Міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей

Про це повідомляє Держдеп США.

Сполучені Штати також підтверджують свою підтримку "Спільної декларації про створення Міжнародної коаліції за повернення українських дітей", виданої раніше Канадою та Україною.

"Звертаємо увагу на доповідь Генерального секретаря ООН "Діти та збройний конфлікт", у якій збройні сили Росії та пов’язані з ними збройні угруповання включені до списку сторін, які здійснюють серйозні порушення проти дітей у збройний конфлікт. Також зазначаємо, що про негайне звільнення та повернення всіх незаконно утримуваних, примусово переміщених і незаконно депортованих цивільних осіб, у тому числі дітей, неодноразово наголошувалося в документах ООН, зокрема в резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй, що лежать в основі всеосяжного, справедливого і міцного миру в Україні", - йдеться у тексті.

США заявили про прихильність до таких принципів:

Висока важливість і пріоритетність забезпечення найкращих інтересів дитини, захисту прав і свобод дитини відповідно до норм міжнародного права в контексті збройної агресії РФ;

Міжнародне гуманітарне право та право людини повинні поважатися в контексті агресивної війни РФ та переміщення українських дітей;

Важливість дотримання норм міжнародного права, включаючи Статут ООН, Женевські конвенції та додаткові протоколи до них, а також Конвенцію ООН про права дитини та факультативні протоколи.

Члени Міжнародної коаліції залучаються до підтримки справедливого вирішення ситуації з незаконно депортованими та примусово переміщеними українськими дітьми, в тому числі у такі способи, висловлюючи підтримку принципам пункту 4 Формули миру президента України Володимира Зеленського та плану "Поверніть дітей в Україну", а також консультаціями радників з питань нацбезпеки та зовнішньої політики. Також докладанням всіх зусиль для повернення українських дітей, відповідно до найкращої міжнародної практики, підтримка процесу їх реінтеграції та возз’єднання з сім’ями або влаштування в сімейні заклади опіки відповідно до інтересів дитини. Сприяння наданню всієї необхідної гуманітарної, медичної та психологічної допомоги дітям та їхнім родинам, які постраждали внаслідок незаконної депортації та примусового переміщення. Підтримка зусиль щодо притягнення винних в організації незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей до відповідальності згідно з міжнародним правом.

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

13 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі із прем'єр-міністркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на батьківщину, і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні.

29 липня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тисяч – діти.

23 листопада BBC написало, що лідер політичної партії "Справедлива Росія" 70-річний Сергій Миронов узяв за доньку викрадену з Херсонського обласного будинку дитини 10-місячну дівчинку.

7 грудня 2023 року Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.

25 січня ПАРЄ закликала парламенти країн ЄС визнати депортацію українських дітей до РФ воєнним злочином.