YouTube виплатить Трампу $24,5 млн за видалення його акаунту у 2021 році, - WSJ

Про це пише The Wall Street Journal.

YouTube, який належить Alphabet (Google), заблокував канал Трампа після штурму Капітолію 6 січня 2021 року. Платформа тоді заявила, що видалила відео з його виступами через загрозу закликів до насильства. Канал було відновлено лише у березні 2023 року.

Згідно з судовими документами, 22 млн доларів будуть спрямовані на благодійний фонд Trust for the National Mall, що інвестує у будівництво бального залу в стилі маєтку Mar-a-Lago. Ще 2,5 млн отримають інші позивачі — зокрема Американський консервативний союз і письменниця Наомі Вольф.

Домовленість із YouTube стала останньою у низці врегульованих позовів, які Трамп подавав проти соцмереж після відходу з Білого дому.