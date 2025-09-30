YouTube виплатить Трампу $24,5 млн за видалення його акаунту у 2021 році, - WSJ
YouTube погодився виплатити президенту США Дональду Трампу 24,5 мільйона доларів у межах мирової угоди щодо позову, який він подав після блокування свого акаунту у 2021 році
Про це пише The Wall Street Journal.
YouTube, який належить Alphabet (Google), заблокував канал Трампа після штурму Капітолію 6 січня 2021 року. Платформа тоді заявила, що видалила відео з його виступами через загрозу закликів до насильства. Канал було відновлено лише у березні 2023 року.
Згідно з судовими документами, 22 млн доларів будуть спрямовані на благодійний фонд Trust for the National Mall, що інвестує у будівництво бального залу в стилі маєтку Mar-a-Lago. Ще 2,5 млн отримають інші позивачі — зокрема Американський консервативний союз і письменниця Наомі Вольф.
Домовленість із YouTube стала останньою у низці врегульованих позовів, які Трамп подавав проти соцмереж після відходу з Білого дому.
- Федеральний суд у Вашингтоні тимчасово заблокував ініціативу адміністрації президента США Дональда Трампа, яка передбачала скорочення сотень посад у державній телерадіокомпанії "Голос Америки".
