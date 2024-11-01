З 2025 по 2029 роки почнеться цікавий ризикований історичний процес, - Портников

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У разі перемоги Дональда Трампа ми можемо навіть дійти до якихось абсолютно дивних домовленостей між Росією та США, а також до справжньої Третьої світової війни із використанням стратегічної ядерної зброї, зі знищенням великої кількості американців і росіян на наших здивованих очах. Може бути все, що завгодно", - наголосив Портников.

За словами журналіста, світ наближається до історичного етапу, якого ще ніколи в історії людства не було. Тому почекаймо виборів 5 листопада. Почекаємо, якою буде американська позиція. Почекаємо, як європейці на неї реагуватимуть. А потім, уже в січні - лютому 2025 року, почнемо робити висновки. Тому що зараз взагалі мертва зона в історії. Ми весь час намагаємося щось зрозуміти, але це мертва історична зона. З листопада 2024 року до березня-квітня 2025 року у світі нічого значного відбуватися не буде

"Наразі треба спостерігати й намагатися захистити свою інфраструктуру від російських ударів. Тому що ця мертва зона - це ще розв'язані руки для президента Росії Володимира Путіна та його армії. Потрібно, щоб росіяни не скористалися цими сліпими місяцями. А далі почнеться новий, неймовірно цікавий і ризикований історичний процес 2025-2029 років. Нам його потрібно пройти, щоб уже в листопаді 2028 року, коли будуть обирати нового американського президента, могли говорити про перспективи виходу з ситуації", - пояснив Портников.

Довідково: "Вибори у США: Український погляд" - спецпроєкт Еспресо про те, які настрої в американських виборців, що говорять про Україну кандидати та як результати виборів за океаном вплинуть на нас з вами.