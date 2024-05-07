"З кимось треба вести переговори": дипломат Самарський про те, чому США визнають легітимність Путіна

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Сучасним світом править прагматизм. І, хоча представники США не будуть брати участь в інавгурації Путіна, позиція Білого дому зрозуміла. Вони визнають Путіна легітимним президентом Росії. Причина цього досить прагматична. З кимось все-таки потрібно буде вести переговори. Байден же з кимось повинен домовитись про мир, ймовірно розділивши Україну. Відповідно президенту США потрібно вести розмову з людиною певного рівня, лідером країни. Тому вони й визнають Путіна президентом РФ", - пояснив Самарський

Дипломат додав, що зараз Франція найбільш зацікавлена у проведенні Олімпійських ігор без провокацій, тому й відправила свого представника на інавгурацію Путіна.

"В цьому випадку схожа позиція й Франції. Крім того, Франція зацікавлена в тому, щоб при проведенні Олімпійських ігор все було спокійно. Зокрема, у самій Франції. Саме тому, представник Франції буде присутнім на інавгурації Путіна", - додав він.