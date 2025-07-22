З Лос-Анджелеса виведуть морських піхотинців, яких розгортали на тлі протестів проти міграційної політики Трампа
У Пентагоні заявили, що з Лос-Анджелеса відкликали 700 морських піхотинців, які перебували у місті на тлі протестів проти міграційної політики президента США Дональда Трампа
Про це інформує The Hill.
Речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ про передислокацію 700 морських піхотинців у зв'язку з поверненням стабільності в Лос-Анджелесі. На його думку, присутність військових давала сигнал, що беззаконня не терпітимуть.
Він також вважає, що присутність морських піхотинців в Лос-Анджелесі "відіграла важливу роль у відновленні порядку та дотриманні верховенства права".
Парнелл не сказав, коли морські піхотинці покинуть місто, але представник міністерства оборони повідомив, що вони мають повернутися на базу Твентінайн-Палмс найближчими днями.
Очільниця Лос-Анджелеса Карен Басс привітала від'їзд морських піхотинців, назвавши їхнє розгортання непотрібним.
"Морські піхотинці зможуть повернутися до своїх родин і залишать Лос-Анджелес. Я хотіла б сказати, що вони почули від жителів Лос-Анджелеса: це було непотрібне розгортання", - зазначила вона.
- 8 червня Трамп розпорядився скерувати до Лос-Анджелеса 2 тисячі бійців нацгвардії для приборкання заворушень, що почалися у відповідь на міграційні рейди. Пентагон невдовзі підтвердив, що контингент з 2000 військовослужбовців національної гвардії планують подвоїти до 4000.
- Під час масових протестів у центрі Лос-Анджелеса поліцейський вистрелив гумовою кулею у журналістку австралійського телеканалу 9News Лорен Томасі. Вона отримала поранення в ногу.
- 10 червня стало відомо, що міністерство оборони США розгорне близько 700 морських піхотинців в Лос-Анджелесі.
- Минулого тижня Гегсет віддав наказ половині з приблизно 4 тисяч військовослужбовців повернутися додому. Ще 150 раніше отримали дозвіл покинути місто, щоб допомогти боротися з лісовими пожежами в Каліфорнії.
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