З Лос-Анджелеса виведуть морських піхотинців, яких розгортали на тлі протестів проти міграційної політики Трампа

Про це інформує The Hill.

Речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ про передислокацію 700 морських піхотинців у зв'язку з поверненням стабільності в Лос-Анджелесі. На його думку, присутність військових давала сигнал, що беззаконня не терпітимуть.

Він також вважає, що присутність морських піхотинців в Лос-Анджелесі "відіграла важливу роль у відновленні порядку та дотриманні верховенства права".

Парнелл не сказав, коли морські піхотинці покинуть місто, але представник міністерства оборони повідомив, що вони мають повернутися на базу Твентінайн-Палмс найближчими днями.

Очільниця Лос-Анджелеса Карен Басс привітала від'їзд морських піхотинців, назвавши їхнє розгортання непотрібним.

"Морські піхотинці зможуть повернутися до своїх родин і залишать Лос-Анджелес. Я хотіла б сказати, що вони почули від жителів Лос-Анджелеса: це було непотрібне розгортання", - зазначила вона.