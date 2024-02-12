З РФ незаконно вивезли за кордон 59 гелікоптерів і літаків, деякі з них згодом доправляли допомогу Києву, – "Известия"

Про це пише російське пропагандистське медіа "Известия" з посиланням на власні джерела.

Як зазначено в матеріалі, починаючи з березня 2022 року, згадані борти продали за кордон, зокрема й у так звані недружні до РФ країни. Після цього три вертольоти нібито брали участь у російсько-українській війні на боці Києва, а літаки Іл-76 доправляли вантажі з вимкненими відповідачами, щоб їхні маршрути не можна було відстежити Начебто ці події спричинили відставку у вересні 2023 року Олександра Нерадька, який очолював Росавіацію протягом 14 років.

За інформацією ЗМІ, Федеральна служба безпеки нібито порушила дві кримінальні справи – про недбалість і перевищення посадових повноважень – стосовно кількох співробітників Росавіації. Їх підозрюють у тому, що після початку війни РФ з Україною вони незаконно вивели з-під російської юрисдикції 59 літаків і гелікоптерів. Під час обшуків 7 лютого співробітники ФСБ та МВС вилучили документи в кабінетах двох чиновників агентства. За даними "Известий", мова про в.о. начальника управління інспекції з безпеки польотів Христини Биваліної та заступника начальника відділу держреєстрації цивільних повітряних суден, прав і правочинів з ними Петра Козирєва.

"Під час заходів було вилучено предмети та документи, що підтверджують незаконність дій співробітників Росавіації та інших поки невстановлених осіб щодо зняття з реєстраційного обліку повітряних суден", – зазначило джерело "Известий".

За інформацією чиновника з російського мінтрансу, співробітники Росавіації начебто виводили борти з держреєстру цивільних повітряних суден без повного комплекту документів, надавали суперечливу й недостовірну інформацію про перебування повітряних суден за межами Росії. Також під час перевірки начебто виявили, що фахівці Росавіації не запитували в інших відомствах дані про дозвільні документи, видані власникам повітряних суден.

"Унаслідок допущених порушень від березня 2022 року до червня 2023-го з-під російської юрисдикції незаконно вибуло 59 повітряних суден, установив мінтранс РФ. Із них 36 бортів Росавіація дереєструвала у зв'язку з продажем за кордон. Покупцями 21 повітряного судна стали резиденти держав, які не входять до Євразійського економічного союзу, вісім з них було реалізовано "до недружніх країн", – кажуть російські чиновники.

Відповідно до інформації на сайті Росавіації, з березня 2022 року до червня 2023 року включно з держреєстру цивільних повітряних суден РФ виключено 43 борти у зв'язку з їх продажем за кордон. Серед них зазначено лише два літаки Іл-76 і шість вертольотів Мі-8.

Кримінальну справу, за даними ЗМІ, порушили стосовно Козирєва, Биваліної та її колишньої заступниці Ганни Жильцової, звільненої в червні 2023 року. Биваліна нібито проходить у ще одній кримінальній справі – про перевищення посадових повноважень.