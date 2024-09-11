Захід підштовхує Україну до створення плану "Б" щодо війни з Росією, - WSJ
США та європейські країни підштовхують Україну до формування надійного плану "Б" щодо своїх досягнень на наступний рік війни з Росією
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".
Зазначається, що кілька американських і європейських високопосадовців відвідали Україну протягом останніх двох тижнів. Деякі переговори вказують на напруженість у відносинах між Києвом і Заходом - узгодження бажання вивести війська РФ з України з військовою реальністю на місцях.
"Європейські високопосадовці кажуть, що Києву повідомили: повна перемога України вимагатиме від Заходу підтримки на сотні мільярдів доларів, чого ні Вашингтон, ні Європа реально зробити не можуть", - йдеться у повідомленні.
Державний секретар США Ентоні Блінкен, який приїхав до Києва 11 вересня, заявив, що його поїздка частково спрямована на те, щоб побачити, "як саме українці бачать свої потреби в цей момент, які цілі і що ми можемо зробити, щоб підтримати ці потреби".
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У середу, 11 вересня, до української столиці з візитами прибули держсекретар США Ентоні Блінкен, голова МЗС Британії Девід Леммі, президент Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, її хорватський колега Андрей Пленкович та очільник сенату Чехії Мілош Вистрчил.
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