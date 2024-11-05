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Західні посадовці закликали Європу готуватися до будь-яких результатів виборів США й не допустити угоди з РФ

Катерина Єсікова
5 листопада, 2024 вiвторок
10:35
Світ

Понад 100 західних посадовців написали відкритий лист, у якому закликали країни Європи підготуватися до будь-яких результатів виборів президента США і не допустити угоди з РФ

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Про це повідомляє hromadske із посиланням на лист.

Так, відкритий лист підписали 107 колишніх високопоставлених дипломатів, військових командувачів, керівників розвідки, експертів з питань оборони та високопоставлених політиків.

На їхню думку, напередодні президентських виборів у США Україна та союзники "стикаються з подвійною стратегічною небезпекою". Одна з них полягає в можливій перемозі кандидата від республіканців Дональда Трампа, який нібито може "нав'язати угоду з Росією, яка зашкодить інтересам України та європейській безпеці".

"Це призведе до того, що Україна опиниться поза НАТО і ЄС, у стані фальшивого нейтралітету, а Європа - у дестабілізаційній геополітичній сірій зоні в самому серці континенту", - йдеться в листі.

Водночас інший сценарій сфокусований на можливій перемозі віцепрезидентки Камали Гарріс, адміністрація планує "продовжити політику стагнації та червоних ліній, яка до цього часу стримувала можливості, за допомогою яких Україна могла б виграти війну".

"В обох випадках паралелі з Мюнхенською угодою 1938 року очевидні: це був би фальшивий "мир", досягнутий через європейську мовчазну згоду на розчленування суверенної держави, і залишив би цю державу нездатною захистити себе від майбутньої агресії", - вважають посадовці.

Також можливий третій сценарій - він полягає у виживанні України як суверенної держави і поразці Росії. Високопосадовці переконані, що неминучість перемоги Росії - це міф, а Україна досі може перемогти. Для цього вони закликають європейські країни "озброїтися реальним планом", незалежно від результатів виборів у США.

  • 3 листопада повідомлялось, що дипломат, колишній посол у США і Франції Олег Шамшур вважає, що від кандидатки у президенти США Камали Гарріс незрозуміло, чого очікувати в разі її перемоги.

 

Теги:
Новини
Європа
Війна з Росією
вибори у США
США
Світ про Україну
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