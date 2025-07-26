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Законодавці ЄС прагнуть прискорити відмову від російського газу, - Reuters

Катерина Ганжа
26 липня, 2025 субота
08:40
Світ прапор, Євросоюз

Європейський парламент розглядає пропозиції щодо пришвидшення відмови ЄС від російського газу на один рік – до січня 2027 року

Зміст

Про це повідомляє агентство Reuters, яке ознайомилося з відповідними документами. 

Зазначається, що країни Європейського Союзу та законодавці готуються до переговорів щодо плану ЄС із заборони імпорту російського газу. Їхньою відправною точкою стане законодавча пропозиція, яку Європейська комісія представила минулого місяця. Вона передбачає повну відмову від імпорту російського газу до 1 січня 2028 року.

Водночас провідні законодавці Європарламенту, відповідальні за підготовку позиції щодо заборони російського газу, запропонували перенести цей термін на рік раніше – на 1 січня 2027 року. Про це свідчать документи з їхніми поправками до пропозиції Комісії.

Пропозиції внесли законодавці ЄС Інесе Вайдере з правоцентристської Європейської народної партії (найбільшої законодавчої групи в Парламенті) та Вілле Нійністьо від партії "Зелених".

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За словами дипломатів, малоймовірно, що уряди країн-членів погодяться перенести термін заборони на рік раніше. Водночас євродепутати можуть використати цю вимогу як інструмент тиску, щоб домогтися інших змін у процесі переговорів.

Наприклад, Вайдере також пропонує зобов’язати уряди запроваджувати санкції проти компаній, які порушать заборону, зокрема – шляхом відкликання ліцензій на торгівлю енергоресурсами. Нійністьо, зі свого боку, закликає запровадити повну заборону імпорту російської нафти з 1 січня 2027 року. 

  • У червні видання Financial Times писало, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Євросоюз сплатив Москві понад 200 млрд євро за паливо. Нині Європа працює над повною зупинкою імпорту російських вугілля та нафти.
Теги:
Новини
Росія
ЄС
газ
Європа
Європарламент
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