Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд іде у відставку
Заступниця державного секретаря з політичних питань США Вікторія Нуланд планує піти з посади. Вона провела на держслужбі 35 років
Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.
"Вікторія Нуланд повідомила мені, що найближчими тижнями вона має намір піти з посади заступника держсекретаря з політичних справ", - сказав Блінкен.
Зокрема у своїй заяві він згадав і про "лідерство" Нуланд стосовно України.
"Її зусилля були незамінними для протистояння повномасштабному вторгненню Путіна в Україну, створення глобальної коаліції для забезпечення його стратегічного провалу та допомоги Україні в наближенні дня, коли вона зможе міцно стояти на власних ногах - демократично, економічно та у військовому відношенні", - наголосив держсекретар США.
Хто наступним обійме посаду його заступника з політичних питань, поки невідомо.
"Ми з президентом Байденом попросили нашого заступника з управління Джона Басса виконувати обов’язки заступника державного секретаря з політичних справ, доки не буде підтверджено заміну Вікторії", - сказав Блінкен.
- 31 січня до української столиці вдруге за час повномасштабного вторгнення РФ приїздила заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд.
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