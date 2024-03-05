Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд іде у відставку

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Вікторія Нуланд повідомила мені, що найближчими тижнями вона має намір піти з посади заступника держсекретаря з політичних справ", - сказав Блінкен.

Зокрема у своїй заяві він згадав і про "лідерство" Нуланд стосовно України.

"Її зусилля були незамінними для протистояння повномасштабному вторгненню Путіна в Україну, створення глобальної коаліції для забезпечення його стратегічного провалу та допомоги Україні в наближенні дня, коли вона зможе міцно стояти на власних ногах - демократично, економічно та у військовому відношенні", - наголосив держсекретар США.

Хто наступним обійме посаду його заступника з політичних питань, поки невідомо.

"Ми з президентом Байденом попросили нашого заступника з управління Джона Басса виконувати обов’язки заступника державного секретаря з політичних справ, доки не буде підтверджено заміну Вікторії", - сказав Блінкен.