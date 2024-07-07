"Завдає шкоди стратегічному партнерству і матиме поганий вплив": президентка Грузії про скасування спільних навчань зі США
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звинуватила уряд країни у рішенні США щодо перенесення на невизначений термін спільних військових навчань Noble Partner і пов'язала з цим зростання ризиків для оборони держави
Про це інформує грузинське видання Sova.
Зурабішвілі переконана, що рішення американської сторони завдає шкоди Грузії. За її совами, це може мати такий шкідливий вплив, як і ухвалення російського закону про іноагентів.
"Це завдає шкоди нашому стратегічному партнерству з Америкою, яке і без того перебуває під великою загрозою для наших оборонних можливостей та всього, що було збудовано у нашій армії за їх допомогою. І все це тільки тому, що наш уряд не зрозумів і не знає, де його друзі, де вороги, що слід робити і в чому світ для країни", - наголосила президентка.
Зурабішвілі зауважила, що в умовах ізоляції та відсутності ресурсів для зміцнення армії неможливо досягти миру в Грузії.
"Оборона в процесі підготовки, і ці приготування сьогодні перебувають під загрозою", - додала президентка.
- Нагадаємо, 5 липня США перенесли на невизначений термін щорічні навчання Noble Partner, які мали відбутися у Грузії, через звинувачення нібито у спробах змусити Грузію відкрити другий фронт проти РФ.
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