"Завдає шкоди стратегічному партнерству і матиме поганий вплив": президентка Грузії про скасування спільних навчань зі США

Про це інформує грузинське видання Sova.

Зурабішвілі переконана, що рішення американської сторони завдає шкоди Грузії. За її совами, це може мати такий шкідливий вплив, як і ухвалення російського закону про іноагентів.

"Це завдає шкоди нашому стратегічному партнерству з Америкою, яке і без того перебуває під великою загрозою для наших оборонних можливостей та всього, що було збудовано у нашій армії за їх допомогою. І все це тільки тому, що наш уряд не зрозумів і не знає, де його друзі, де вороги, що слід робити і в чому світ для країни", - наголосила президентка.

Зурабішвілі зауважила, що в умовах ізоляції та відсутності ресурсів для зміцнення армії неможливо досягти миру в Грузії.

"Оборона в процесі підготовки, і ці приготування сьогодні перебувають під загрозою", - додала президентка.