США скасували військові навчання з Грузією через звинувачення у спробах "відкрити другий фронт проти РФ"
США перенесли на невизначений термін щорічні навчання Noble Partner, які мали відбутися у Грузії, через звинувачення нібито у спробах змусити Грузію відкрити другий фронт проти РФ
Про це повідомляє пресслужба Пентагону.
Зазначається, що у межах перегляду двосторонніх відносин із Грузією Вашингтон ухвалив рішення відкласти на невизначений термін проведення щорічних навчань Noble Partner, що мали відбутися в Грузії з 25 липня до 6 серпня 2024 року.
"Рішення відкласти цю ітерацію Noble Partner пов'язане з неправдивими звинуваченнями грузинського уряду на адресу Сполучених Штатів та інших західних країн у спробі змусити Грузію відкрити другий фронт проти Росії для послаблення тиску на Україну, а також в участі у двох спробах державного перевороту проти правлячої партії", - йдеться в повідомленні.
У зв'язку з цим уряд Сполучених Штатів визначив, що це невідповідний час для проведення широкомасштабних військових навчань у Грузії.
Водночас у Пентагоні стверджують, що США продовжуватимуть співпрацювати з Силами оборони Грузії, оскільки прагнуть "і надалі зміцнювати здатність Грузії захищати свій суверенітет і підтримувати свою територіальну цілісність".
"Ми прийняли це рішення нелегко, і ми приділяємо велику увагу великій цінності, яку наші союзники та партнери надають таким навчанням, як Noble Partner. Сполучені Штати з нетерпінням чекають майбутніх можливостей співпраці з членами Альянсу та партнерами, включаючи Agile Spirit у 2025 році", - йдеться у повідомленні.
Довідка: Щорічні багатонаціональні навчання Альянсу Noble Partner у Грузії відбуваються з 2016 року. Їх очолюють Східне командування грузинських Сил оборони спільно з Командуванням Армії США в Європі та Африці.
Реакція Грузії
У Міністерстві оборони Грузії прокоментували заяву Пентагону, висловивши жаль у зв'язку з рішенням. Там зазначили, що міжнародні навчання приносять користь як Грузії, так і Сполученим Штатам Америки та країнам-партнерам, які беруть участь у них, "оскільки сприяють зміцненню обороноздатності, розвитку здібностей військовослужбовців, підвищенню професіоналізму та підвищенню оперативної сумісності".
Також у Міністерстві зазначили, що попри рішення про перенесення навчань триває підготовка до багатонаціональних навчань Agile Spirit 2025.
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