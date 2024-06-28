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Рух Грузії в ЄС фактично зупинений через дії влади, - Європейська рада

28 червня, 2024 п'ятниця
07:02
Світ грузія

Лідери ЄС заявили, що відмова влади Грузії припинити репресії проти громадянського суспільства призвела до фактичного припинення її спроб приєднатися до блоку

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

"Європейська рада закликає владу Грузії роз’яснити свої наміри, змінивши поточний курс дій, який ставить під загрозу шлях Грузії в ЄС, де-факто призводячи до зупинки процесу вступу", – заявили лідери у висновках свого саміту вранці в п’ятницю, 28 червня.

ЄС, який надав Грузії статус кандидата в грудні, попереджав, що ухвалення закону поставить під загрозу шанси кавказької республіки почати переговори про вступ з блоком.

Нагадаємо, що 27 червня, парламент Грузії також схвалив у першому читанні законопроєкти "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх", а також поправки до 18 законів, які обмежують права ЛГБТ-спільноти. Хоча Венеційська комісія закликала Грузію його не приймати, адже він може створити ворожу атмосферу

Закон про "іноагентів" у Грузії: що відомо

7 березня 2023 року парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який значною мірою наслідує російський закон про іноземних агентів. Після цього в країні спалахнули протести. Поліція застосовувала до учасників цих заходів силу та сльозогінний газ. Опозиція натомість оголошувала про нові протести. 

У ЄС попередили Грузію про "серйозні наслідки" в разі остаточного ухвалення законопроєкту про "іноагентів".  

Уже 9 березня політрада "Грузинської мрії", "Сили народу" та парламентської більшості відкликала закон. Пізніше парламент країни відхилив цей законопроєкт у другому та остаточному читанні. 

Проте 3 квітня 2024 року у парламенті Грузії знову ініціювали законопроєкт про "іноземних агентів". Очільники парламентських комітетів закордонних справ низки країн Європи закликали Тбілісі відмовитись від нього. У США також заявили, що цей закон збиває Грузію з європейського шляху.

8 квітня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що всупереч негативній реакції громадськості та медіа, влада готова ухвалити закон, а президентка Саломе Зурабішвілі оголосила, що накладе вето, якщо його ухвалить парламент.

9 квітня у Тбілісі тисячі людей взяли участь у мітингу проти закону, який владна партія "Грузинська мрія" вдруге зареєструвала у парламенті.

Уже 16 квітня грузинський парламент відклав розгляд закону через протести громадян. Проте 17 квітня парламент у першому читанні вдруге ухвалив скандальний закон про "іноагентів". Учасники акції протесту вимагали зустрічі з прем'єром.

1 травня парламент Грузії ухвалив скандальний закон про "іноагентів" у другому читанні. Президентка Грузії наклала на документ вето. А 28 травня спікери парламентів Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Франції, Нідерландів та Польщі закликали парламент Грузії відкликати законопроєкт.

14 травня парламент Грузії ухвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" в третьому читанні. А вже 18 травня року президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, як і обіцяла, наклала на нього вето.

Утім 28 травня парламент Грузії не врахував зауважень Зурабішвілі, подолав її вето й остаточно затвердив цей закон. За подолання вето проголосували 84 депутати, проти – 4.

Згідно з грузинською Конституцією, якщо президент після подолання вето відмовляється від підписання закону, його в 5-денний термін підписує та публікує голова парламенту.

3 червня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", який фактично є повторенням російського закону про "іноагентів". 

Сполучені Штати Америки 6 червня запровадили санкції проти грузинських депутатів та членів їхніх сімей за голосування за скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", який фактично є повторенням російського закону про "іноагентів".

Теги:
ЄС
Грузія
Вступ в ЄС
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