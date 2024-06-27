Грузинський парламент схвалив у першому читанні законопроєкт про обмеження прав ЛГБТ
Сьогодні, 27 червня, парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкти "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх", а також поправки до 18 законів, які обмежують права ЛГБТ-спільноти
Про це повідомляє Эхо Кавказа.
Зазначається, що правляча партія "Грузинська мрія" планує ухвалити відповідні законопроєкти до парламентських виборів 26 жовтня - у другому й третьому читаннях під час осінньої сесії.
Законопроєкти містять заборону на зміну статі, усиновлення й опіку над дітьми для одностатевих пар та на проведення зборів/маніфестацій, аби популяризувати одностатеві шлюби. Водночас не можна буде показувати одностатеві інтимні сцени, сцени інцесту в телеефірі та кінотеатрах.
Також, згідно з документами, у Грузії пропонують запровадити 17 травня День святості сім’ї, який буде вихідним. Водночас у світі 17 травня - День боротьби з гомофобією, трансфобією та біфобією.
- 4 червня правляча партія "Грузинська мрія" підготувала пакет законопроєктів, які обмежують права представників ЛГБТ, та внесе його до парламенту. Зокрема в документах є проєкт закону "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх", а також поправки до 18 законів.
- 27 червня Венеційська комісія опублікувала висновки щодо законопроєкту, який обмежує права ЛГБТ: Грузію закликали його не приймати, адже він може створити ворожу атмосферу.
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