Грузинський парламент схвалив у першому читанні законопроєкт про обмеження прав ЛГБТ

Про це повідомляє Эхо Кавказа.

Зазначається, що правляча партія "Грузинська мрія" планує ухвалити відповідні законопроєкти до парламентських виборів 26 жовтня - у другому й третьому читаннях під час осінньої сесії.

Законопроєкти містять заборону на зміну статі, усиновлення й опіку над дітьми для одностатевих пар та на проведення зборів/маніфестацій, аби популяризувати одностатеві шлюби. Водночас не можна буде показувати одностатеві інтимні сцени, сцени інцесту в телеефірі та кінотеатрах.

Також, згідно з документами, у Грузії пропонують запровадити 17 травня День святості сім’ї, який буде вихідним. Водночас у світі 17 травня - День боротьби з гомофобією, трансфобією та біфобією.